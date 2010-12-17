Космодром «Восточный»: реальные очертания

Ведущие специалисты космической отрасли России побывали на будущем месте строительства космодрома «Восточный». На совещании в Углегорске говорили уже не столько об отдаленных перспективах, сколько о ближайших детальных планах по созданию национальной космической гавани.

К 2020 году с «Восточного» будут осуществлять половину всех российских запусков. «Это cохранение статуса ведущей космической державы за Россией, гарантированный доступ в космическое пространство со своей территории», – поясняет заместитель руководителя Роскосмоса Виктор РЕМИШЕВСКИЙ.

Космодром «Восточный» станет 22-м в мире и одним из самых компактных – 10 тысяч гектаров для такого объекта немного. Из Углегорска, в котором сейчас проживают 3 тысячи человек, вырастет город с 25-тысячным населением.Только вне космодрома появится 96 зданий и сооружений, среди них даже резиденция президента. На создание обеспечивающей инфраструктуры и космических объектов предусмотрены десятки миллиардов рублей.