Нефтемусоросборщики построят в Приморье

Торжественная церемония закладки двух судов-нефтемусоросборщиков проекта Р2010 состоялась на территории ОАО «Дальневосточный завод «Звезда».

«Суда строятся по заказу ООО «Нефтепромлизинг» для ЗАО «Роснефтефлот» и будут применяться в Приморском крае для ликвидации разливов на поверхности моря нефти и нефтепродуктов в портово-рейдовых условиях, для очистки акватории от загрязнений нефтью и плавающим мусором. С их помощью будут осуществляться транспортировка и постановка боновых заграждений, транспортировка различных грузов общей массой до 10 тонн, а также прием льяльных вод с последующей выдачей нефтепродуктов в береговые или плавучие емкости.