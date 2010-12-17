«Аллигаторы» выходят в серию

ААК «Прогресс» готовится к серийному производству вертолетов «Аллигатор». Накануне массовой сборки были успешно проведены дополнительные испытания Ка-52 в приморском небе.

В ходе испытаний вертолет подтвердил заложенные в него летно-технические и боевые характеристики: способность выполнять боевые маневры, расчетные максимальную и крейсерскую скорости и дальность полета, радиус боевого применения с основным вооружением, скороподъемность, устойчивость и управляемость. Испытательные полеты проводили летчики-испытатели разработчика (ОАО «Камов») и представители заказчика (пилоты ВВС). Второй этап государственных совместных испытаний по решению специальной комиссии будет проводиться в 2011 году.