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«Аллигаторы» выходят в серию
17 Декабря 2010, 15:48 | Дальний Восток
ААК «Прогресс» готовится к серийному производству вертолетов «Аллигатор». Накануне массовой сборки были успешно проведены дополнительные испытания Ка-52 в приморском небе.
В ходе испытаний вертолет подтвердил заложенные в него летно-технические и боевые характеристики: способность выполнять боевые маневры, расчетные максимальную и крейсерскую скорости и дальность полета, радиус боевого применения с основным вооружением, скороподъемность, устойчивость и управляемость. Испытательные полеты проводили летчики-испытатели разработчика (ОАО «Камов») и представители заказчика (пилоты ВВС). Второй этап государственных совместных испытаний по решению специальной комиссии будет проводиться в 2011 году.
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