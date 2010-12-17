Aктивизируется «Наталка»

Предприятие защитило проект разработки Наталкинского месторождения в Министерстве природных ресурсов.

«Наш проект первым рассматривался по новому регламенту, это первая ласточка. Теперь у нас нет никаких ограничений, связанных с оформлением документации, и в ближайшее время будет развёрнуто широкомасштабное строительство», – рассказал генеральный директор рудника имени Матросова Вячеслав СОКОЛОВ.

Рудник также активизирует геологоразведочные работы. «На сегодняшний день уже пробурено более 2 км скважин, которые позволят удостовериться в запасах, составить качественный горный календарь», – сообщил Соколов.

По его словам, на руднике – готовятся места для размещения строителей, проводится предконтрактная проработка поставок оборудования и материалов. К концу первого квартала будущего года предприятие планирует принять на работу порядка 340 человек. Сегодня в штате рудника им. Матросова насчитывается 440 сотрудников. Как пояснил Вячеслав Соколов, с запуском горно-обогатительного комбината в 2013 году предприятие будет укомплектовано почти тремя тысячами человек.