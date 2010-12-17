ХНПЗ: перестройка на ходу

О том, как работал в 2010 году Хабаровский НПЗ нефтяной компании «Альянс», «ДК» рассказал главный инженер завода Евгений ЗАБОЛОТНЫЙ.

– Евгений Константинович, удалось ли преодолеть некоторый спад производства, вызванный мировым кризисом 2009 года?

– Да, в 2009 году у нас был небольшой спад в объемах нефтепереработки, трудно решались вопросы финансирования объектов реконструкции. Но в целом тот год мы отработали без потрясений. В этом году ситуация стабилизировалась, мы вернулись к докризисным уровням переработки сырья, и строительство новых установок набрало темпы. В этом году, при плане переработки 3 млн 100 тыс. тонн нефти, ожидаемый объем составляет примерно 3 млн 265 тыс. тонн. Испанские подрядчики из Tecnicas Reunidas приступили к монтажным работам по комплексу гидрокрекинга-гидроочистки (ГКГО). Пока наши партнеры немного отстают от согласованного графика, но обещают наверстать и закончить основное строительство к середине 2012 года.

– Часть проекта реконструкции завод выполняет своими силами. Как движется эта составляющая?

– Надо сказать, что проект реконструкции во многом уникален, в том числе и в том, что масштабное строительство ведется на действующем производстве, расположенном в черте города и потому имеющем ограничения по земельным площадям. Не просто осуществить подготовку площадок. При монтаже движения буквально ювелирные. Нам приходится временно выводить из эксплуатации часть резервуарного парка, приходится прилагать немало изобретательности и выверять каждый шаг при прокладке новых межцеховых коммуникаций. Впрочем, со всеми вопросами мы успешно справляемся, и при этом, как я уже сказал, не снижая, а наращивая объемы производства.

В этом году мы реконструировали установку каталитического риформинга. Ее проектная мощность составляла 300 тыс. тонн в год, мы увеличили мощность до 350 тыс. тонн, что дает возможность выпускать большее количество качественного бензина. Это уже вторая реконструкция риформинга. Первая проводилась силами завода еще в 90-е годы прошлого века, тогда ее целью было устранение конструктивных недоработок установки. А весной нынешнего года, при поддержке материнской компании НК «Альянс», был закончен первый этап уже настоящей модернизации. В 2011 году мы произведем закупку необходимого оборудования и в 2012 году осуществим еще один шаг реконструкции.

В начале ноября текущего года мы закончили строительство блока ЭЛОУ на установке первичной переработки. С этого времени он находится в работе и уже показал свою эффективность: мы существенно сократили энергозатраты. В 2011 году планируется ввод в эксплуатацию химводоподготовительной установки, бойлерной, современного реагентного хозяйства, состоящего из целого комплекса сооружений, включающих специализированную эстакаду слива, емкости для хранения, насосный парк, подстанцию НПЗ-2, обеспечивающую электроэнергией вновь вводимые мощности, а также второй очереди ХВО, обеспечивающей установку по производству водорода химочищенной водой.

– Влияет ли модернизация на изменение качества продукции?

– Действующий технический регламент ужесточил требования к продукции нефтепереработки. В 2012 году мы должны полностью перейти на выпуск бензинов, соответствующих стандарту «Евро 4»; вообще не станет таких марок, как АИ-80 и – если в регламент не будет внесено соответствующей поправки – также АИ-92. И уже с будущего года повышаются акцизы на бензины класса «Евро 2» и «Евро 3». Более жесткими стали требования по содержанию серы в дизельных топливах. Осуществляемая нами реконструкция обеспечивает возможности поэтапного повышения качества продукции до уровней, соответствующих действующим стандартам. С вводом комплекса ГКГО весь объем производимых нами автобензинов и дизтоплива будет соответствовать «Евро 4», а затем и «Евро 5». Чтобы контролировать качество, мы постоянно переоснащаем заводскую лабораторию современным оборудованием.

Завоеванная нами в этом году победа в краевом конкурсе в области качества непродовольственных товаров – свидетельство успеха нашей борьбы за поддержание требуемых характеристик продукции.

– Одна из самых заметных сегодня инфраструктурных строек в стране – сооружение нефтепровода ВСТО. Речь шла и об отводе ветки на Хабаровский НПЗ. В каком состоянии находится этот проект?

– Пока по нашему заказу «Дальгипротранс» провел предпроектную проработку объекта. От нефтеперекачивающей станции до завода надо будет проложить 26 км нефтепровода. Теперь выбирается подрядчик для создания проекта. Работа предстоит сложная. Около 14 км трубы пройдет через город, большая часть – через частный сектор. Кроме вопросов с собственниками жилья, имеются ограничения по диаметру трубы и допустимому давлению внутри нее. Поэтому проект требует разработки спецтехусловий. Но, я думаю, что это дело мы, при поддержке НК «Альянс», тоже осилим и, с вводом 2-й очереди ВСТО, начнем получать сырье из трубы.

Предприятие планирует полностью перейти на снабжение по трубопроводной системе, с сохранением возможности приемки нефти по железной дороге, на случай непредвиденных ситуаций. Предварительные расчеты показывают, что сырье, получаемое по ВСТО, обойдется значительно дешевле привозимого по железной дороге, а сама схема поставок выглядит надежней. Правда, сейчас мы работаем с западносибирской нефтью, а ВСТО будет наполняться ресурсами восточносибирских месторождений. Восточносибирское сырье дает несколько меньший выход легких фракций. Зато и общее содержание серы в нефти ВСТО должно быть ниже. В любом случае, с завершением в 2012 году второго этапа реконструкции, мы будем иметь возможности для более эффективной переработки нефтяного сырья.

– Присутствие на заводе иностранных подрядчиков дает вам возможность наблюдать за их работой на протяжении длительного времени. Как вы считаете, чем отличаются их подходы к организации строительства от наших?

– Прежде всего, я бы хотел отметить, что монтажные работы ведутся российскими компаниями, среди них и хабаровские строители, которые действуют по договорам с испанской компанией. То есть профессионализм отечественных строителей отвечает мировым стандартам. А вот в подходах к организации работ отличия в самом деле наблюдаются.

Наши иностранные партнеры используют для проектирования 3Д-технологии. Это позволяет не только иметь объемную картинку внешнего вида, но и максимально детализировать любой участок будущей установки, просто увеличив его на мониторе компьютера. Такое проектирование позволяет избегать ошибок, связанных с неточностью деталировки проекта. Имея у себя трехмерную модель установки, монтажники собирают небольшие узлы на собственной производственной базе, осуществляя на территории завода только окончательную сборку. У испанцев применяется многоуровневый контроль качества выполняемых работ. У нас строительство обычно контролируется одним человеком, который отвечает, как говорят, головой за все, что происходит. У них же степень централизации контроля значительно меньше, больше ответственности спускается непосредственно на участки. Мы, на заводе, жестко подходим к выполнению норм охраны труда. Но нам не всегда удается заставить соблюдать технику безопасности сотрудников подрядных организаций. Бывали случаи, когда, в силу присущей россиянам бравады, подрядчики ходили без касок, без спецодежды, даже работали без страховки на возвышенностях и при монтаже оборудования. Каждый раз такой случай становился предметом отдельного разбирательства, доводился до руководства подрядной организации, но через некоторое время нарушения происходили опять. Я не знаю подробностей договоров, заключенных между испанцами и нашими строителями, но у них все россияне ходят в касках, в спецодежде, работают со страховкой, полностью выполняют требования техники безопасности.

НК «Альянс» утвержден бизнес-план 2011 года, предусматривающий расширение социального пакета для сотрудников Хабаровского НПЗ. В частности, возвращаются бесплатные и льготные путевки на санаторно-курортное лечение для работников и членов их семей. Средняя заработная плата, составляющая в конце 2010 года в среднем 32 тыс. рублей, в будущем году будет увеличена на 15%.

В 2011 году начнут действовать новые программы привлечения молодых специалистов и работы с кадровым резервом. На этом направлении будут израсходованы более 7 млн рублей, большая часть которых пойдет на помощь в оплате аренды жилья. Правда, данные льготы будут распространяться пока только на молодых производственников – необходимых заводу специалистов нефтепереработки. В разработке компании находятся вопросы перспективного приобретения ведомственного жилья для особо ценных сотрудников, принятия собственной программы компенсации части процентных ставок по ипотеке. В 2010 году Хабаровский НПЗ получил еще одну награду «За развитие рынка труда», связанную с тем, что на предприятии ведется расширение штата сотрудников.