Все объекты вводятся в срок

Самый восточный филиал Федеральной сетевой компании – Магистральные электрические сети Востока – завершает 2010 год с богатым багажом новых объектов. Но самая напряженная работа еще впереди – на строительных площадках саммита АТЭС, инфраструктуре ВСТО, в регионах, которые уже в ближайшее время должны стать точками развития дальневосточной экономики.

Накануне дня энергетиков «ДК» встретился с генеральным директором филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Востока Сергеем СМИРНОВЫМ.

– Сергей Георгиевич, подводя итоги 2010 года, что можете выделить особо? И как бы в целом его охарактеризовали?

– Каждый год МЭС Востока реализует комплекс мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей Дальневосточного региона от юга Республики Саха (Якутия) до побережья Японского моря в Приморском крае. Уходящий год был сложным, при этом достаточно успешным и разительно отличался от предшествующих. Именно в 2010 году филиал реализовал самую большую за всю историю МЭС Востока инвестиционную программу в объеме 23 млрд рублей. Это более чем в 3 раза больше инвествложений 2009 года. Проведена крупномасштабная модернизация оборудования, а ремонтная программа по подготовке магистральных сетевых объектов к работе в условиях максимальных нагрузок реализована силами собственного обособленного специализированного предприятия по централизованным видам ремонта. Именно в этом году на 56-ти из 72-х подстанций 220 – 500 кВ МЭС Востока была проведена реконструкция в том или иной объеме.

Сегодня износ оборудования по всей энергетике превышает 50-60%, где-то и 70-80%. Поэтому в этом году значительные средства были направлены на реновацию, т.е. замену оборудования. Мы максимально старались ликвидировать так называемые «узкие» места. Мы собственными силами провели ремонтные работы по подготовке оборудования к периоду эксплуатации при максимальных нагрузках. Это стало возможным благодаря возвращению в МЭС ремонтного персонала и созданию обособленного специализированного предприятия МЭС Востока по централизованным видам ремонта. Надеемся вернуться и к работам под напряжением на линиях электропередачи 500 кВ. В свое время у нас был накоплен опыт их проведения, есть необходимые приспособления, такелаж. Необходимо провести обучение, тренировку, чтобы персонал получил допуск (он дается на год) к работе на действующей линии.

– В конце прошлого года в Приморье были введены в эксплуатацию подстанция 500 кВ Владивосток и линия электропередачи Дальневосточная – Владивосток. Был выполнен один из этапов повышения надежности электроснабжения юга Приморья и, в частности, города Владивостока, в котором в 2012 будет проведен саммит АТЭС. Что сделано в этом направлении в этом году?

– В Приморском крае строится 16 новых магистральных объектов. Идет комплексная реконструкция трех действующих подстанций 220 кВ, в результате которой к 2012 году на энергетической карте края появятся совершенно новые современные подстанции. Восемь объектов напряжением 220 кВ непосредственно будут участвовать в электроснабжении объектов саммита АТЭС, а также еще три объекта 500 кВ, которые нужны для создания кольца на юге Приморья. В этом году к 150-летию Владивостока мы включили под напряжение подстанцию 220 кВ Аэропорт. Она обеспечит электроснабжение расширяемого аэропорта города Владивостока – Кневичи и нового жилого комплекса города Артема. Включили в транзит линию электропередачи Артемовская ТЭЦ-3 – Владивосток, к которой подключена подстанция Аэропорт. Причем на этой линии электропередачи впервые для магистральных сетей Дальнего Востока был применен подземный кабель 220 кВ протяженностью более 1 км.

Работы на объектах ФЦП «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» ведутся с разной степенью интенсивности. Мы приступили к строительству подстанций 220 кВ Патрокл и Русская суммарной мощностью 252 МВА, где будет установлено оборудование, отвечающее всем требованиям надежной и безопасной эксплуатации. Планируем завершить строительство подстанции 220 кВ Русская на одноименном острове в марте 2011 года. Но поставить ее сразу под напряжение будет невозможно, пока не построим кабельный переход через пролив Босфор Восточный. В настоящее время проходят общественные слушания на Федеральном уровне, мы ждем заключение Федеральной экологической экспертизы, после которой приступим непосредственно к работам по прокладке кабеля. Наши партнеры уже приступили к изготовлению кабеля, который будет проложен по морскому дну и станет частью линии электропередачи 220 кВ Зеленый Угол – Русская.

Подстанция 220 кВ Зеленый Угол – это еще один уникальный для ДВ объект. Впервые на ней будут установлены комплектные распределительные элегазовые устройства 110 кВ и 220 кВ. Возникают трудности со строительством линий электропередачи по городу, в том числе и в кабельном исполнении. Сейчас Владивосток в целом – строительная площадка. Мы стараемся проектировать свои линейные объекты параллельно со строящимися дорогами и развязками. Решаем все в рабочем порядке, да и Дирекция Росстроя старается координировать все эти вопросы. Так что опасений особых у меня по срокам ввода объектов нет.

– МЭС Востока участвует в реализации еще одного масштабного проекта – электроснабжении нефтеперекачивающих станций (НПС) трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан. В прошлом году полностью выполнены обязательства по электроснабжению первой очереди объектов ВСТО-1, что сделано в этом году?

– В сентябре мы включили под напряжение вторую линию 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах (Якутия) протяженностью 276,15 км. Первая линия электропередачи 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах, построенная в 1986 году, до настоящего времени являлась единственным связующим звеном между источником Нерюнгринской ГРЭС и потребителями юга Якутии. Новая линия призвана разгрузить действующую воздушную линию, усилить схему энергоснабжения крупных золотодобывающих предприятий республики, а также обеспечить первую категорию надежности нефтеперекачивающей станции НПС-17 трубопроводной системы ВСТО. Строительство второй линии – первый этап создания энергомоста 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя с новыми подстанциями 220 кВ Томмот и Майя. И в следующем году мы продолжим строительство этой линии на север Якутии.

Кроме того, в этом году мы приступили к строительству 5 линий электропередачи 220 кВ в Приморском и Хабаровском краях, которые обеспечат электроснабжение НПС – 38, 40, 41. Всего к 2012 году для электроснабжения нефтеперекачивающих станций мы построим более 950 км линий электропередачи 220 кВ и 7 подстанций 220 кВ суммарной мощностью 426 МВА, проведем реконструкцию 7 действующих подстанций 220-500 кВ.

– Каким для МЭС Востока будет 2011 год?

– Не менее напряженным. Запланировано освоить более 32,5 млрд рублей инвестиций. В Хабаровском крае будет начато строительства линии электропередачи 220 кВ Комсомольская – Совгавань (486 км). Строительство второй линии 220 кВ на побережье Татарского пролива в комплексе со строительством новой ТЭЦ в Советской Гавани позволит обеспечить потребности в электроэнергии развивающегося транспортно-промышленного комплекса Советско-Гаванского-Ванинского узла. Подстанция 220 кВ Амур позволит ликвидировать сетевые ограничения в сетях 110 кВ и обеспечит электроэнергией возводимые жилые микрорайоны и объекты социальной и производственной сферы Северного округа Хабаровска.

В Республике Саха (Якутия) для электроснабжения Эльгинского угольного месторождения в 2011 году будет начато строительство 2-х линий электропередачи и трех подстанций 220 кВ. В Амурской области будет завершено строительство линии электропередачи 500 кВ Амурская – Госграница и продолжится возведение линии электропередачи 500 кВ Зейская – Амурская. Ввод этих объектов в эксплуатацию обеспечит выдачу избыточной мощности энергоисточников Амурской области в КНР. Всего на территории Хабаровского, Приморского краев, Амурской области, Республики Саха (Якутия), согласно инвестиционной программе ОАО «ФСК ЕЭС», в 2011 году будут строиться, в том числе в рамках комплексной реконструкции, 79 объектов. Из них 11 будут включены под напряжение.

В канун профессионального праздника – Дня энергетика хочу пожелать всем коллегам успешного прохождения максимума нагрузок, безаварийной работы, успешного выполнения планов, надежного электроснабжения жителей Дальнего Востока России. И, конечно, всем здоровья, благополучия и приятных событий в Новом году!