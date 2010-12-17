Инновации – основа надежности

Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» («РАО ЭС Востока») рассказал «ДК» о подготовке дальневосточной энергосистемы к предстоящей зиме и глобальном будущем энергетики.

– Иван Валентинович, на Дальнем Востоке есть несколько регионов с высокими рисками прохождения максимумов энергетических нагрузок – Приморье и Сахалин, а также децентрализованный сектор, где энергоснабжение обеспечивают локальные дизельные электростанции. Как прошла подготовка к осенне-зимнему периоду (ОЗП) на предприятиях ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в этом году?

– Первый паспорт готовности к прохождению максимумов нагрузок в осенне-зимний период 2010-2011 года комиссия «РАО ЭС Востока» вручила еще 6 октября. Энергетики ОАО «Магаданэнерго» в сжатые сроки завершили ремонтную компанию, что и послужило поводом вручения паспорта готовности досрочно. А уже к 26 октября все ДЗО (дочерне зависимые общества) холдинга успешно прошли проверки и получили официальные документы. По итогам выполнение ремонтной кампании превысило календарный план. В период подготовки к ОЗП персонал дальневосточных энергокомпаний прошел порядка 700 тренировок, чтобы отработать действия по сохранению жизнедеятельности энергообъектов и энергосистем. На критически важных объектах дочерних компаний «РАО ЭС Востока» мы проводили совместные учения с МЧС.

В конце октября мы успешно отчитались на Всероссийском совещании по подготовке энергокомпаний к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов, а уже 15 ноября был подписан общий акт проверки готовности ОАО «РАО ЭС Востока» к работе в осенне-зимний период.

Могу сказать, что тем зонам, где все еще существуют системные риски, связанные с дефицитом электроэнергии, – Сахалину и Приморью – мы уделили особое внимание. Можно говорить, что к зиме мы подготовились основательно. Что, тем не менее, не освобождает нас от обязанности постоянно держать руку на пульсе и в случае непредвиденных ситуаций всегда быть готовыми быстро устранять все проблемы.

– Тарифная компания в полном разгаре. Что можно ждать в 2011 году по регионам?

– Защита тарифов – традиционно непростой для нас процесс. Но, несмотря на то, что тарифная компания все еще идет и завершение ее планируется на последние числа декабря, первые позитивные результаты для энергосистемы уже есть. Так, достигнуты соглашения с региональными регулирующими органами Амурской области, Еврейской автономной области, Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края, по переходу филиалов ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК) на расчет тарифов по методу RAB. Соответствующие заявления от регионов в данный момент проходят согласования в ФСТ России. Метод расчета тарифов инфраструктурных организаций, основанный на возврате сделанных вложений (RAB), позволяет запустить процесс инвестирования в распределительный сетевой комплекс без кратного роста тарифов. Это дает нам возможность активно привлекать долгосрочные инвестиции в развитие энергетического комплекса. В России эта схема только начинает работать и реальные результаты станут видны через несколько лет, но опыт других стран говорит нам, что при верном применении RAB может стать для нас реальной возможностью качественной модернизации энергетики. Поэтому мы рассматриваем возможность применения долгосрочного тарифообразования для нашей сетевой «дочки» серьезным шагом вперед.

– Как идет процесс газификации дальневосточных энергообъектов? Ведь эти проекты привлекают особое внимание федеральных властей.

– Газификация в идеале – это экономия и экология. Но не все так просто. Например, с сентября 2010 года в ОАО «Камчатскэнерго» начато промышленное сжигание природного газа на Камчатской ТЭЦ-2. Однако на протяжении всего осеннего периода подача газа на электростанцию осуществляется неравномерно, что доставляет нам определенный ряд сложностей. Проблема естественно будет решаться, но на выстраивание схем взаимоответственности с газовиками тоже потребуется какое-то время.

С января 2011 года начинается поставка газа для нужд ОАО «Сахалинэнерго» и проведение пуско-наладочных работ на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. План поставки газа на 2011 год составляет 119 млн кубометров, что, опять же при условии стабильной поставки, уже сейчас позволяет нам уменьшить потребление угля на 200 тыс. тонн и улучшить экологическую обстановку в Южно-Сахалинске. Но этим модернизация островного генерирующего оборудования, конечно, не ограничивается. В сентябре на Сахалине официально приступили к возведению 4-го «газового» энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. К 2013 году местная энергосистема за счет трех газотурбинных установок нового энергоблока получит 139 мегаватт резервной генерирующей мощности, что, безусловно, скажется на росте энергобезопасности одного из сложнейших с точки зрения энергетики регионов ДФО.

Что касается Приморья и, в частности, газификации Владивостокской ТЭЦ-2. Здесь, согласно общему плану, газ появится во втором квартале 2011 года. Сегодня к приему газового топлива у нас уже полностью готовы два котла. В 2011 году их будет уже шесть. К началу проведения во Владивостоке саммита стран АТЭС в сентябре 2012 года десять котлов должны работать на газовом топливе, то есть в период проведения саммита уголь в качестве топлива использоваться не будет. Полный перевод станции на газ должен завершиться в 2013 году.

– Помимо перевода на новый вид топлива уже существующих мощностей, как обстоят дела с введением новых генераций на Дальнем Востоке и общим ходом реализации инвестпрограммы?

– Запланированный объем инвестиционной программы холдинга ОАО «РАО ЭС Востока» на 2011 год составляет 30 млрд рублей. Источниками финансирования указанных вложений станут собственные средства компаний холдинга – немногим менее половины от общего финансирования, порядка трети – заемные средства. Кроме того, на реализацию инвестиционной программы будут направлены средства, полученные в первом полугодии 2010 года от продажи пакетов акций энергосбытовых компаний.

В ряду приоритетных проектов холдинга на сегодня могу назвать строительство ТЭЦ в городе Советская Гавань. Кстати, на этот проект помимо перечисленных источников финансирования в 2011 году мы ожидаем получения средств федерального бюджета в объеме 1 млрд рублей по проекту «Строительство ТЭЦ в г.Советская Гавань», включенному в ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года».

Кроме того, в стадии проработки и проектирования сейчас находится проект по строительству ГРЭС в Якутии. Со следующего года мы также приступаем к проектированию 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ.

– Иван Валентинович, позвольте задать банальный вопрос: какую долгосрочную цель ставит себе дальневосточная энергетика?

– Вопрос в данном случае очень своевременный. Дело в том, что сегодня российская, а значит и дальневосточная, энергетика подошла к той черте, когда развиваться по старым принципам и подходам уже нельзя. Стратегическое планирование, основанное на вводе все новых объектов и мощностей старой формации, ушло в прошлое. Наш путь – инновации. Причем я не хочу, чтобы кто-то воспринимал мои слова как некое следование общему тренду. Инновационный подход становится для нас в ряд важнейших задач предстоящего времени.

Поэтому новая концепция развития энергосистемы – это так называемая интеллектуальная энергетика. Основная суть этого подхода – в увеличении эффективности работы энергопредприятий за счет современных решений на базе информационных технологий и интеллектуальной систематизации. В августе текущего года в Министерстве энергетики состоялось очень важное совещание «Интеллектуальная энергетическая система России», посвященное как раз концепции создания и построения интеллектуальной энергетики на основе современных информационных технологий.

Могу сказать, что ряд наработок в этом направлении у нас уже есть. Сегодня ОАО «РАО ЭС Востока» проводит работу по выравниванию инфокоммуникационной инфраструктуры наших дочерних компаний, приведения их к единому стандарту интеллектуальной системы управления предприятием с целью роста эффективности эксплуатации энергообъектов.

Объясню на примере. В структуре ОАО «РАО ЭС Востока» девять дочерних энергопредприятий в девяти региональных субъектах и более 85 тыс. единиц разного оборудования. На базе ОАО «ДРСК» мы приступили к реализации пилотного проекта по внедрению инновационной программы технического обслуживания и ремонтов оборудования. Интеллектуальная платформа, основываясь на имеющихся данных о составе оборудования, его паспорте и истории эксплуатации, заранее позволяет рассчитывать не только сроки, но и ориентировочную стоимость ремонтов. Программа интегрируется с системой управления предприятием, а это более эффективное планирование бюджета, затрат рабочей силы, расхода материалов. А значит, никаких простоев, лишних затрат на заработную плату, срочную закупку материалов и, как следствие, совершенно адекватный рост эффективности эксплуатации оборудования электросетевого предприятия. Данный пример наглядно демонстрирует суть самого подхода к «интеллектуальной энергетике». Так, поэтапно, мы выстраиваем глобальное информационное поле всей энергосистемы, получаем сквозную инфраструктуру, эффективно управлять которой намного проще.

Безусловно, все это вопрос не одного и даже, наверное, не десяти лет. Но начать стремиться к этому нужно уже сегодня.