Металлоторговцы объединяются

Конкурентная борьба не вызывает взаимных симпатий. Так принято считать. И сфера металлоторговли не исключение. Какие могут быть симпатии в условиях "ценовой войны", которую ведут с переменным успехом продавцы арматуры, труб и другого проката? Однако времена меняются, что доказала прошедшая 30 марта во Владивостоке 1-я межрегиональная конференция по проблемам металлоснабжения ДВФО.

Посмотреть конкуренту в глаза

На форум, организованный компанией RUSTEEL - Вся Русская Сталь при деятельной поддержке Российского Союза Поставщиков Металлопродукции (РСПМ), приехали практически все значимые игроки дальневосточного рынка черных металлов. Среди них такие "тяжеловесы", как "Амурметалл" (Комсомольск-на-Амуре), "Трубная металлургическая компания" (Москва), "ЕвразМеталлСибирь" (Новокузнецк), "Инпром" (Таганрог), десятки дальневосточных предприятий, а также делегация от приморского подразделения крупнейшей японской корпорации "Мицуи". Администрацию края представлял глава комитета по промышленности Виктор САВЧЕНКО. Генеральным партнером конференции выступил Владивостокский филиал Банка Москвы.

Столь широким составом собрались впервые. Официально - чтобы обсудить итоги 2005 г. и очертить контуры ближайшего будущего. Другую цель обозначил на форуме президент РСПМ Александр РОМАНОВ: "Посмотреть друг другу в глаза, найти искорку симпатии, понять бизнес коллег и на основе понимания и взаимного доверия начать сотрудничество".

Что мешало встретиться раньше? Не только громадные расстояния, разделяющие предприятия. Скорее, мнимое отсутствие общих интересов. Каждый предпочитал действовать на свой страх и риск, ничуть не заботясь о коллегах по бизнесу. В условиях "дикого рынка" и тотального дефицита металлопродукции такая практика позволяла многим держаться на плаву. Но за последние 2-3 года ситуация радикально изменилась. И связано это, по словам Александра Романова, с переменой погоды на внешних рынках. Прежде всего - китайском, который является самым емким в мире.

По итогам 2005 г. КНР произвела для внутреннего потребления порядка 370 млн тонн стали, ликвидировав дефицит по многим позициям металлопроката и тем самым потеснив российских экспортеров. Последние вынуждены искать новые рынки сбыта, в том числе и на родине, благо что отечественная экономика также переживает рост и нуждается в металле. Сегодня для реализации собственной продукции меткомбинаты создают торговые дома, развивают дилерские сети в регионах. То есть конкуренция между поставщиками стального проката обостряется еще больше.

В новых условиях одиночкам труднее всего. Стремясь удержаться на поверхности, такие трейдеры обычно снижают цену металлопродукции за счет собственной рентабельности. Что, в свою очередь, больно ударяет по экономике предприятия, не давая ему развиваться. Страдают и конкуренты, втянутые в "ценовую войну", и потребители, выбор услуг для которых сужается.

5% от "стального пирога"

Эти тенденции характерны и для Дальнего Востока, хотя масштаб явления невелик, учитывая относительную слаборазвитость регионального рынка металлов.

Проведенные RUSTEEL расчеты (за основу брались данные РАО "РЖД" по отгрузке сталепродукции в 2005 г.) показывают емкость рынка на уровне 1,4 млн тонн, что составляет всего 5% от общероссийского уровня потребления. Впрочем, по сравнению с 2004 г. наш кусок "стального пирога" потяжелел на 212 тыс. тонн.

Произошло это главным образом за счет прямых поставок на Сахалин, где идет строительство нефтегазового комплекса. Сахалинская область - признанный лидер среди краев и областей ДВФО по закупкам черных металлов - 402,4 тыс. тонн. Следом идет Амурская область - 383,2 тыс. тонн. Вот это странно, потому что промышленных предприятий там по пальцам пересчитать. Правда, ведется строительство Бурейской ГЭС. И очень активны железнодорожники - только для собственных нужд они завезли в область около 250 тыс. тонн рельсов и прочего. Как явствует из доклада на конференции директора RUSTEEL Максима ПАЦВАЛЬДА, на долю "РЖД" приходится почти 40% от всего объема поставок на Дальний Восток. Причем металлоторговые компании тут вне игры: железная дорога заключает сделки напрямую с производителями.

Но если верить матерым операторам рынка, напрямую не всегда лучше и эффективнее. В доказательство приводятся западные страны, где процветает складская торговля, а функции поставщика давно исполняют металлотрейдеры. Смысл? У предприятий-потребителей отпадает нужда мотаться по металлургическим заводам, оформляя заказы. Не надо переживать за доставку и техническое сопровождение товара. Все хлопоты берет на себя трейдерская компания. Что немаловажно - цена покупки на уровне заводской, то есть без посреднической накрутки. Свою маржу или прибыль трейдер зарабатывает на скидках, о которых договаривается с производителем.

Динамика развития российского рынка металлов тоже говорит в пользу складской торговли. Если в 2004 г. через металлобазы Дальнего Востока прошло в общей сложности 161,5 тыс. тонн стали, то в прошлом - 206,2 тыс. тонн. Прогнозируется ежегодный прирост объемов на уровне 5%. Прямые поставки, наоборот, имеют тенденцию к сокращению. Лучше всего это видно на примере самых развитых в экономическом отношении регионов ДВФО. Скажем, в Хабаровском крае за прошлый год доля прямых поставок упала на 18,8%, а в Приморье - почти вдвое. Но там и там произошел скачок складской торговли - на 21%. Кстати, по уровню металлопотребления хабаровчане с приморцами делят 3-4 места в десятке краев и областей ДВФО. На их долю в 2005 г. пришлось, соответственно, 308 тыс. тонн и 230 тыс. тонн стального проката. Шесть остальных территорий региона завезли порядка 88 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше позапрошлогоднего объема.

Рецепты развития

Основными потребителями продукции черной металлургии в регионе, наряду с железнодорожниками, считаются ТЭК, строительный комплекс, оборонка, ЖКХ, судоремонтные заводы, производственные предприятия малого и среднего бизнеса. За их благорасположение и деньги борются свыше 100 металлоторговых компаний. Как уже отмечалось, абсолютно без учета взаимных интересов, которые зачастую совпадают.

Общие проблемы озвучены на "стальном форуме": низкая рентабельность бизнеса (в среднем 4%, тогда как в том же строительстве она составляет минимум 50%), давление со стороны производителей металлопроката, имеющих возможность диктовать цены и объемы поставок; выход на рынок новых игроков, способных разогреть конкурентную среду до не переносимых многими температур.

Один из таких новых старых игроков - комсомольский завод "Амурметалл", переживающий подлинный ренессанс в развитии. По информации начальника отдела маркетинга и сбыта Алексея СМИРНОВА, в прошлом году его предприятие произвело 820 тыс. тонн стали, а к 2008 г. выплавка составит уже 2,3 млн тонн. Металл надо продавать. С этой целью ОАО приступает к организации собственной сбытовой сети, хотя до сих пор пользовалось услугами независимых дилеров. Понятно, что новость вызвала неоднозначную реакцию. Отвечая на вопросы участников конференции, господин Смирнов подчеркнул, что демпинговать и выдавливать конкурентов никто не собирается: "Будем действовать прозрачно, цивилизованно, плавно, проникая в новые регионы и завлекая потребителей широким спектром продукции и услуг". И тут же продемонстрировал новые подходы во взаимоотношениях с конкурентами, пригласив тех посетить завод в ближайшее время: "Нам надо лучше познакомиться!"

Результатом подобных встреч станет создание альянсов "производитель + трейдер", о преимуществах которых говорил на "круглом столе" Максим Пацвальд. В тесном союзе проще обеспечивать стабильную загрузку производства за счет заключения долгосрочных договоров с гарантированными объемами закупок.

Другой путь подъема рентабельности - внедрение на местах глубокой переработки металлов по заказам потребителей. Такая задача ставится перед СМЦ - сервисными металлоцентрами. Портфель услуг, предоставляемых здесь: обработка поверхностей и кромок, покраска, гибка и резка металла и т.д. За этим будущее, к которому стремятся уже многие компании Дальнего Востока. К примеру, ООО "Центр-Метиз" из Хабаровска освоило производство сварных сеток. RUSTEEL - Вся Русская Сталь обеспечивает клиентам раскрой листа, протяжку бухт, рубку арматуры по размерам заказчика, в чем лично смогли убедиться участники межрегиональной конференции, побывав с экскурсией на владивостокской металлобазе предприятия.

А где найти деньги на развитие бизнеса, если свободных средств, как правило, нет? Проверенный рецепт предложил директор Владивостокского филиала Банка Москвы Валерий АЛЕШИН: берите кредиты. Но ведь для получения нужной суммы необходимо предоставить гарантии возврата. Играют роль также репутация, авторитет компании на рынке. Как видно, приглашение металлоторговцам воспользоваться кредитными ресурсами солидного банка есть проявление высокого к ним доверия.

За консолидацию!

Доверие будет расти по мере консолидации участников рынка металлов. То, что процесс объединения происходит под эгидой и в рамках такой престижной общественной организации, как РСПМ, дает дополнительные надежды.

Сегодня в Российский союз поставщиков металлопродукции входят 438 предприятий с филиалами во всех регионах страны. К сожалению, на Дальнем Востоке членов Союза немного. Это уже упомянутые компании RUSTEEL - Вся Русская Сталь и "Центр-Метиз", а кроме того, филиал уральской фирмы "Металл-Комплект" в Хабаровске, подразделение "Сталепромышленной компании" в Южно-Сахалинске и два филиала сетевой компании "Сиб-ЭкоМеталл" во Владивостоке и Хабаровске.

Однако, судя по искоркам в глазах участников владивостокского форума, организацию ждет пополнение. Одобрено создание Дальневосточного отделения РСПМ, представлять интересы которого в Совете Союза будет Максим Пацвальд. Ему предстоит координировать действия членов РСПМ и на региональном рынке металлов.

Говорят участники

Александр Романов, президент РСПМ (Москва):

- Объединение металлоторговцев позволит в любом случае отстаивать свою позицию, выстраивать совместную политику. Среди конкурентов это возможно. Нужно договариваться, в том числе и по ценам. Если строительные компании имеют рентабельность 100%, почему металлоторговые не могут иметь хотя бы 20%?

Сергей БОНДАРЕНКО, заместитель директора представительства "Сталепромышленной компании" (Южно-Сахалинск):

- На мой взгляд, проведение конференции подтверждает, что рынок металлоторговли Дальнего Востока вышел из состояния дикости, становится цивилизованным и прозрачным. Это правильное решение - собраться и обсудить те проблемы, которые стоят перед нами. Интересна информация по развитию экономики ДВФО в целом, какие проекты здесь намечаются и какое место отводится металлоторговле. Обмен мнениями с компаниями-партнерами, компаниями-конкурентами - очень полезная вещь.

Владимир ШВЕДОВ, генеральный директор ООО "Дальтехснаб" (Находка):

- За круглым столом собрались люди, по настоящему заинтересованные в развитии региона. Согласен, что нам необходимо консолидировать усилия на этом направлении. Очень важно выработать общую стратегию в снабжении металлом Дальнего Востока. Я благодарен РСПМ и компании RUSTEEL за предоставленную возможность пообщаться с коллегами и партнерами.

Игорь КОСТЮКОВ, директор Дальневосточного филиала ОАО "НЛМК":

- Считаю, подобные конференции нужно проводить ежегодно. Они раздвигают горизонт и помогают четче видеть перспективу развития рынка. Меня особо порадовало стремление металлоторговых компаний развивать переработку проката на местах. По этому пути - непосредственно к потребителю - движется и наше предприятие. Так, на металлобазе НЛМК-ДВ в г. Уссурийске мы освоили выпуск стальных стропов для грузоподъемных механизмов, а летом будет запущено уникальное в масштабах Дальнего Востока производство - цех металлочерепицы мощностью 12 тыс. тонн в год. Новейшее финское оборудование позволяет выдавать продукцию самого высокого качества. Затем на очереди - цех по производству профнастила. Хочу пожелать участникам рынка металлов успехов в бизнесе, а Дальневосточному отделению РСПМ - плодотворной работы на благо экономики региона!

Максим Пацвальд, директор RUSTEEL - Вся Русская Сталь:

- Пришло время консолидации и на дальневосточном рынке металлов. Мы должны учиться понимать друг друга, чтобы действовать сообща. Только так можно обеспечить устойчивое, стабильное металлоснабжение региона. А от этого зависит развитие экономики в целом.