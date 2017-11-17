От Охотска до Конфуция

О том, как жажда перемен помогает сделать карьеру, какими качествами нужно обладать, чтобы добиться профессионального успеха в суровой горнорудной отрасли, и многом другом корреспондент "Дальневосточного капитала" поговорил с заместителем директора Якутского филиала АО "Полиметалл УК" по персоналу и социальным вопросам Натальей ЧЕПУРНОВОЙ.

- Наташа, мы знакомы очень давно, но я, каюсь, до сих пор не знаю, какие дороги привели тебя в «Полиметалл».

- До поры до времени жизнь моя в Казахстане, где я родилась, была связана с энергетической отраслью. Работала в Караганде директором по персоналу в энергетическом секторе угледобывающей компании «Гефест», до этого - в Усть-Каменогорске на предприятиях энергетической компании AES. Но в какой-то момент мы с супругом Сергеем решили изменить свою жизнь. Причем кардинально. У нас обоих неспокойный характер, который постоянно требовал перемен. И для начала мы поменяли гражданство - с казахского на российское.

Стали искать работу в России. Разместили резюме на нескольких сайтах, отслеживали открытые вакансии. Так в нашей жизни возникло слово «Охотск» и предложение поработать в «Охотской горно-геологической компании» (ОГГК).

После смены страны проживания и гражданства нас уже ничего не пугало. И когда мы говорили всем, что поедем работать «на самый край географии», нас никто не отговаривал. Тут, наверное, свою роль сыграло не место расположения работы, а название компании. «Полиметалл» - это звучит серьезно. Поэтому после нескольких собеседований мы с мужем прилетели в Охотск. Было это в 2009 году.

- С тех пор прошло восемь лет. Можешь ли оценить свою работу в ОГГК как успешную? Есть чем гордиться?

- Я в шутку говорю, что меня, наверное, когда-то проклял какой-то китаец, и я ему за это благодарна. Имею в виду старое китайское проклятие, которое иногда приписывают Конфуцию: «Чтоб тебе жить в эпоху перемен». В моей работе происходят постоянные перемены, и это закаляет, стимулирует, обучает и вдохновляет. Мне очень нравится работать в динамичной, развивающейся компании, это соответствует моему характеру и стилю жизни.

За семь лет работы в Охотске у нас не было ни одного спокойного года, скучать точно никогда не приходилось. Окончание работ на участке Юрьевский, начало открытых горных работ и последующая организация работ на участках Авлаякан - Киран (а это уже другой район Хабаровского края), участок Озерный, окончание открытых горных работ на горно-металлургическом комбинате Хаканджинский и начало освоения месторождения Светлое с большой и интересной стройкой. Все это - успешно реализованные задачи и проекты, как в производственном плане, так и в организации набора персонала, логистики доставки сотрудников на удаленные участки, создания и улучшения социально-бытовых условий для проживания и отдыха сотрудников.

Не скажу, что я горжусь этими успехами как своей личной заслугой. На любом предприятии работает команда, а не один человек, поэтому я могу гордиться успехами работы всего предприятия и отделов, которыми руководила. Определенную гордость у меня вызывают и те молодые специалисты, которых когда-то лично собеседовала на практику на наши предприятия или отбирала в программы «Молодость. Профессионализм. Карьера» и «Кадровый резерв», и сейчас они успешно строят карьеру в «Полиметалле». Приятно осознавать, что ты не ошибся в людях.

- Но, согласись, женщина-руководитель в компании, где преимущественно работают мужчины, должна обладать какими-то особенными качествами…

- Во-первых, основные профессиональные, личностные, деловые качества, присущие руководителю, всегда вне пола. Любой руководитель - мужчина или женщина - должен обладать самодисциплиной, профессионализмом, организаторскими и коммуникативными способностями, умением перспективно мыслить, принимать решения и нести за них ответственность.

Во-вторых, женщина-руководитель на должности заместителя директора по персоналу не является чем-то необычным. Поэтому и говорить об обладании какими-то уникальными качествами, конечно, не приходится.

- Наталья, все-таки эти качества развивались у тебя, скажем так, по наитию или приходилось прибегать к тренингам, книгам и прочему?

- Я всегда много читаю, занимаюсь самообучением и саморазвитием, старалась вникать в производственный процесс. Без понимания работы подразделений всего предприятия невозможно руководить отдельно взятым отделом. Каждого нового сотрудника отдела персонала мы направляли на действующий ГОК, чтобы он посмотрел весь цикл работы по всем подразделениям, чтобы было полное понимание при подборе персонала: кто нам нужен и что мы можем кандидатам предложить.

- Как-то все получается красиво и безоблачно в твоей работе. Неужели нет совсем проблем?

- Не люблю слово «проблемы», мне больше по душе «трудные задачи» или «затруднения». А они такие же, как и везде, - дефицит кадров определенной специальности, когда идет настоящая «охота за головами». Сейчас это, к примеру, геомеханики, или рабочие профессии - токари, фрезеровщики и другие. Временные социально-бытовые трудности строящегося предприятия, на которые жалуются работники. Их по объективным причинам невозможно решить сразу и все, поэтому приходится убеждать «переждать», перетерпеть, и при этом приложить максимум усилий для улучшения комфорта.

- Работа с мужем на одном предприятии как-то влияет на семейную жизнь?

- Ты же прекрасно знаешь, что хоть мы и работаем с Сергеем в одной компании, но, бывает, месяцами не видимся. Я в офисе, он на объекте. Только в отпуске вместе! Конечно, в нашей семейной жизни есть особенности, связанные с работой. Мы зачастую обсуждаем прошедший день более глубоко, чем пары, работающие на разных предприятиях, так как оба понимаем, о чем речь практически в каждой мелочи.

- Дома ты тоже начальник?

- Дома я мама, жена. На роль начальника нет времени.

- Закончен твой этап работы в Охотске, начался этап в Якутске. Какие наработки забрала с собой, что пригодится на новом месте?

- В Якутии, конечно, особо ценен опыт, приобретенный на строящемся предприятии - Светлом. Все те наработки планирую применить в решении задач, которые сейчас стоят перед нами в Якутии. Начали практически с чистого листа, но облегчает работу наличие всех документов, регламентирующих деятельность предприятия. Остается только проецировать, адаптировать и внедрять их на новом месте.

- По Охотску не скучаешь?

- Скучаю по людям, с которыми там работала и общалась. Все-таки небольшой поселок - это более открытые и теплые взаимоотношения между людьми. Все друг друга знают, и отсюда больше доверия.

- Из Охотска в Якутск ты уехала не только с наработками и супругом, но и с руководителем. Александр АКАМОВ был управляющим директором ОГГК, теперь он руководит Якутским филиалом АО «Полиметалл УК».

- Наоборот, Александра Витальевича назначили в Якутск, и мы с частью команды поехали с ним. Я искренне благодарна Александру Витальевичу за оказанную поддержку и доверие. Именно от стиля руководства, от участия руководителя во многом зависит личный карьерный рост сотрудников и успешная работа команды. Надеюсь и в Якутске оправдать оказанное доверие и считаю, что сообща сможем успешно решить новые очень интересные задачи по развитию предприятия.

Сергей ГЕРАСИМОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2017 год.