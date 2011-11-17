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Большинство работодателей жестко регламентируют время прихода на работу
17 Ноября 2011, 20:51 | Дальний Восток
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. Большинство российских работодателей жестко регламентируют время прихода на работу и ухода с нее. К такому выводу пришли специалисты службы исследований компании HeadHunter на основании проведенного опроса.
Как отмечается в исследовании, у 74% работодателей в компании жестко регламентированы часы прихода на работу, а у 54% компаний регламентировано также время ухода с работы.
При этом в исследовании также отмечается, что больше половины сотрудников, или 52%, у которых регламентировано время начала рабочего дня, считают данную меру оправданной.
Автор: По материалам информагентств
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