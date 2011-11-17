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Правительство определит список льготников, уплачивающих соцвзносы по пониженной ставке
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. Ко второму чтению законопроекта "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды" правительство подготовит перечень категорий организаций малого бизнеса, которые со следующего года получат право на льготную ставку соцвзносов - 20%.
Об этом 16 ноября в ходе Российского налогового саммита сообщила заместитель руководителя департамента развития социального страхования и государственного обеспечения Минздравсоцразвития Любовь Котова, пишет корреспондент ИА «Клерк.Ру» Сергей Васильев.
Как известно, сегодня малый бизнес на УСН, действующий в производственной и социальной сферах (не менее 70% в общем объеме доходов организации) пользуется пониженной ставкой соцвзносов - 26% вместо 34%. В 2012 году планируется дальнейшее понижение ставки - до 20%, которые будут уплачиваться только в Пенсионный фонд (то есть ни в ФСС, ни ФОМС платежи не пойдут).
До пятницы правительство утвердит список категорий организаций-льготников, который будет предложен на рассмотрение Госдуме, пообещала Котова. В частности, ожидается, что право на снижение соцвзносов до 20%получат некоммерческие организиции, ведущие социальное обслуживание населения (образование, здравоохранение), а также предоставляющие инжиниринговые услуги. Планируется включить в этот список малые предприятия в сфере транспорта, связи, аптечной торговли и фармацевтического производства, а также благотворительные организации на УСН.
Что касается таких действующих льготников, как ИТ-компании, СМИ, сельхозпроизводители, организации со штатом из инвалидов,то для них в 2012 году ничего не меняется, подчеркнула представитель Минздравсоцразвития.
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