www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Правительство определит список льготников, уплачивающих соцвзносы по пониженной ставке

17 Ноября 2011, 14:48 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. Ко второму чтению законопроекта "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды" правительство подготовит перечень категорий организаций малого бизнеса, которые со следующего года получат право на льготную ставку соцвзносов - 20%.

Об этом 16 ноября в ходе Российского налогового саммита сообщила заместитель руководителя департамента развития социального страхования и государственного обеспечения Минздравсоцразвития Любовь Котова, пишет корреспондент ИА «Клерк.Ру» Сергей Васильев.

Как известно, сегодня малый бизнес на УСН, действующий в производственной и социальной сферах (не менее 70% в общем объеме доходов организации) пользуется пониженной ставкой соцвзносов - 26% вместо 34%. В 2012 году планируется дальнейшее понижение ставки - до 20%, которые будут уплачиваться только в Пенсионный фонд (то есть ни в ФСС, ни ФОМС платежи не пойдут).

До пятницы правительство утвердит список категорий организаций-льготников, который будет предложен на рассмотрение Госдуме, пообещала Котова. В частности, ожидается, что право на снижение соцвзносов до 20%получат некоммерческие организиции, ведущие социальное обслуживание населения (образование, здравоохранение), а также предоставляющие инжиниринговые услуги. Планируется включить в этот список малые предприятия в сфере транспорта, связи, аптечной торговли и фармацевтического производства, а также благотворительные организации на УСН.

Что касается таких действующих льготников, как ИТ-компании, СМИ, сельхозпроизводители, организации со штатом из инвалидов,то для них в 2012 году ничего не меняется, подчеркнула представитель Минздравсоцразвития.

Автор: Klerk.Ru
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru