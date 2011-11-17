Крупные сайты рунета стали жертвами хакеров

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. В пекинском представительстве "Лаборатории Касперского" сообщили об обнаружении нетривиальной серии заражений веб-ресурсов. Как говорит Евгений Асеев, эксперт "Лаборатории Касперского", здесь злоумышленники не гонятся за количеством и целенаправленно заражают сайты известных российских организаций, СМИ и различных государственных служб.

Согласно данным антивирусной компании, среди жертв хакероов оказались: хостинг-провайдер Infobox, сайт "РЖД", сайт free-lance.ru, а также сайты "Комсомольской правды", "Интерфакса", "Свободной прессы", несколько сайтов Главного управления МЧС России, Роскомнадзора и других.

"После обнаружения заражения на этих сайтах мы связались с владельцами тех ресурсов, где своевременно не была устранена проблема, проинформировали их о ее наличии и дали рекомендации по защите от таких атак в будущем. Ресурсы не связывает ни общий хостинг-провайдер, ни одна система управления содержимым веб-сайтами. Их объединяет только то, что они были заражены одними и теми же людьми"- говорит Асеев, которого цитирует anti-malware.ru.