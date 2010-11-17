Более 5 тысяч человек стали участниками программы

В 2010 г. 5 272 человека приняли участие в программе дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Приморского края. Это 93,8% от всех предусмотренных программой участников.

Из них 1 778 человек находились под угрозой увольнения. Как сообщили в управлении государственной службы занятости населения края, на опережающее обучение направлено 316 человек. В общественных и временных работах поучаствовали 2 926 человек. На стажировку принято 452 выпускника профессионального образования, к их обучению привлечено 280 наставников. Направлено для работы в другую местность 263 человека, из них трудоустроено 208 человек.

Свое дело в этом году открыли уже 749 человек, благодаря чему создано 335 новых рабочих мест для безработных.

Кроме того, в рамках программы с работодателями заключено 18 договоров, предусматривающих трудоустройство лиц с ограниченными возможностями. На специальные рабочие места принято 6 инвалидов.