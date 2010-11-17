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"Аренда" персонала становится все популярнее

17 Ноября 2010, 07:24 | Дальний Восток

Как показал опрос, проведенный Исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru, в первую очередь «аренда» временного персонала привлекает российских работодателей возможностью оперативно и без лишних затрат решить производственные задачи.

В настоящее время, согласно данным исследования, услуги по подбору временного персонала предоставляют более половины российских кадровых агентств (54%).

Тем не менее нанимающие такой персонал отечественные организации (31%), как правило, осуществляют подбор кадров самостоятельно (79%). В агентства обращаются 10% работодателей, еще 6% пользуются собственной базой, сформировавшейся за время подобной практики, ищут сотрудников через знакомых или интернет-ресурсы, обращаются в учебные заведения или государственные Центры занятости.

Среди основных плюсов привлечения временных сотрудников менеджеры по подбору персонала назвали экономию средств (31%) и оперативное решение проблемы нехватки персонала под разовые (сезонные) проекты (30%). Привлекают работодателей и такие преимущества, как быстрое выполнение временными сотрудниками стоящих перед ними задач (7%), легкость процедуры увольнения и приема на временную работу (5%), отсутствие необходимости в обучении, минимум обязательств со стороны работодателя, а также возможность последующего приема таких сотрудников в штат (по 4%). «Новые взгляды, свежая кровь, и каждый привносит что-то новое»; «Штат не раздувается понапрасну. Временный персонал заранее предупрежден о времени работы над проектом. И по его окончании не возникает вопроса, чем занять сотрудников». «Временность отношений, отсутствие долгосрочных обязательств перед работником», - комментируют представители компаний. Чаще всего на временную работу работодатели приглашают представителей рабочих специальностей (арматурщики, каменщики, сварщики, сантехники и др. - 25%), продавцов и торговых представителей (14%), промоутеров (12%) и разнорабочих (10%).

Автор: Superjob.ru
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