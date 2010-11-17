Берегись государства!

Как уже сообщал «Золотой Рог», в столице КНР завершила работу вторая сессия международного форума «Преступность и уголовное право в эпоху глобализации». В работе сессии приняла участие российская делегация ученых, ставшая одной из самых авторитетных на этом научном событии: здесь были известные юристы России из Москвы и Владивостока, Тольятти, Читы, Саратова.

С докладом «О проблемах наказания за экономические преступления» на пекинском международном форуме выступила Наталья ЛОПАШЕНКО, доктор юридических наук, профессор Саратовской государственной академии права, директор Саратовского Центра по исследованию проблем организованной преступности и коррупции, один из самых авторитетных экспертов в сфере экономических преступлений, сотрудничающая с рядом комитетов и комиссий Государственной Думы.

Во время форума Наталья Александровна дала интервью специально для «ЗР».

- Наталья Александровна, ваше дело - скорее искать: за что бы наказать бизнесменов и как бы им вывернуть руки?...А если встать на сторону бизнеса? В чем для него сегодня опасность?

- Вывернуть руки? Отнюдь, нет. И мой доклад уже в своем названии подчеркивает: проблемы наказания существуют. И для бизнеса, и для государства, и для общества. Мне ведь приходится изучать все стороны организации и ведения бизнеса. Я вижу и позитивные его стороны, но - главным образом - и криминальные. Со всеми дальнейшими последствиями. И для бизнеса, и для государства, и для общества. Вы спрашивали меня: в чем главная угроза для российского бизнеса? Она лежит на поверхности.

Главная проблема современного российского бизнеса, если смотреть со стороны преступности и уголовного закона, она же и главная опасность для него, заключается в чрезмерном стремлении государства регулировать деятельность бизнеса посредством уголовно-правового запрета. Между тем регулировать бизнес могут и должны только два инструмента: законодательство так называемых позитивных отраслей права - гражданское, банковское, предпринимательское, валютное, налоговое, таможенное... То есть законодательство, не запрещающее под угрозой самого строгого - уголовного - наказания, а именно регламентирующее деятельность бизнеса; и свобода экономической деятельности как гарантированная Конституцией основная свобода в сфере экономики и как реальный принцип взаимоотношений в бизнесе. Сейчас же есть следующее: существуют экономические отношения между субъектами экономической деятельности, которые (отношения), по определению, содержат в себе значительный элемент риска, а значит, и влекут иногда издержки в виде причинения вреда, опять же - экономического. Очевидно, что реакция на эти последствия тоже должна быть экономической, прежде всего. У нас же она почти всегда - уголовно-правовая. Но где тут место для уголовного закона? Общий результат чрезмерного государственного регулирования в экономике: почти любое отклоняющееся от нормы, но экономическое поведение хозяйствующих субъектов влечет уголовную ответственность. Соответственно эти субъекты живут в России по известному принципу: «шаг вправо, шаг влево - попытка к бегству, тюрьма, расстрел». Кто от этого страдает? Разумеется, все мы.

- «...Попытка к бегству, тюрьма, расстрел...». Такое впечатление, что вы - на стороне бизнеса? И когда я слушала ваше выступление, мне также показалось, что вы озабочены именно проблемами бизнеса и его участников...

- Как ученый я не могу и не должна принимать чью-то сторону. Мой профессиональный долг - занять сторону закона. И если он несовершенен - приводить его в соответствие с принятыми в мире цивилизованными принципами.

- Остались ли в стране некриминализированные формы бизнеса, и если есть, то какие и благодаря чему?

- Не секрет ни для кого, что все без исключения российские капиталы являются по происхождению «серыми» во многом по причине, указанной выше: в экономической деятельности любое (или почти любое) отклоняющееся поведение преступно. Поэтому я бы ответила на этот вопрос отрицательно, с одной оговоркой: если это не капиталы, которые появились в самое последнее время, когда позитивное регулирование бизнеса становится более вменяемым и просто создано регулирование, не содержащее глубоких внутренних противоречий. Но мне, увы, о таком бизнесе неизвестно (вполне допускаю, что он есть): в России по-прежнему очень сложно вести экономическую деятельность в рамках закона - позитивного ли, уголовного ли.

Это - одно понимание вашего вопроса. Есть и другое. Экономику использует для получения дивидендов и явный, не экономический, криминал, облагая ее своеобразной данью (так называемое «крышевание», которым не гнушаются, к сожалению, и представители исполнительной власти, милиции, прежде всего). Есть ли свободные от такого влияния области экономики? Думаю, есть, и их количество неуклонно растет: что бы мы ни говорили, нельзя не признать, что порядка здесь стало больше и государство определенные меры принимает.

- Мыслящая общественность страны живет в ожидании приговора Михаилу Ходорковскому. В сущности, как многие из нас понимают, бизнес-сообществу, российскому гражданскому обществу подан некий сигнал. Так чему учит опыт Ходорковского?

- К сожалению, уроки этого известного уголовного дела и процесса лежат, в основном, в сфере политической, а не правовой. Специалистом в политике я не являюсь, но как профессор права понимаю достаточно для того, чтобы сказать: политика эта глубоко безнравственна и не имеет никаких реальных оснований. С точки зрения уголовного права мне абсолютно понятно, что процесс Ходорковского и Лебедева - это заказной процесс. Я давала заключение по этому делу, потом по просьбе стороны защиты пыталась выступить в суде, но в числе других специалистов (нас таких было пятеро) была отведена стороной обвинения как «не имеющая специальных познаний в уголовном праве (!) и не работавшая ранее в нефте-газопромышленном комплексе». Естественно возникает вопрос: у нас закон пишется специально для нефтяников, отдельно - для газовиков, совершенно отдельно для работников СМИ и - специально для работников прилавка?

Отклонение нас от участия в процессе как экспертов со стороны защиты уже свидетельствует о «качестве» обвинения. Если же говорить о существе того обвинения, по которому 15 декабря ожидается обвинительный (сомнений не возникает, увы) приговор, то Ходорковскому и Лебедеву вменяется в вину то, что они занимались самой обычной экономической деятельностью, строго в рамках договорных отношений. И это дело чревато для всего российского бизнеса тем, что на скамье подсудимых может завтра (или уже сегодня) оказаться любой бизнесмен, если прокуратура или следственный комитет вторгнутся в экономические отношения и посчитают, что товары продавались - покупались не по той цене, которую они признают оптимальной. И им абсолютно «фиолетово», как говорит моя дочь, что цена договора - его существенное условие, и если она устраивает в момент заключения обе стороны договора, она - законна.

- Я правильно понимаю, что урок Ходорковского и его «дела» прописан еще в сказке про Чиполлино? Когда овощ пострадал в драке за то, что высовывался?

- В грубой, образной форме, наверное, да. Но по-другому трудно и объяснить...

- Есть ли особенности у региональной преступности? Отличается ли экономическая преступность в Приморье от, скажем, вашей, саратовской?

- Если абстрагироваться от всего того, что сказано выше и принимать во внимание реальную экономическую преступность (например, связанную с посягательствами на собственность, с фальшивомонетничеством, с контрабандой и т.д.), то ответ - да. Различия в этой преступности в зависимости от региона есть, конечно. Они проистекают из характеристики региона: тех отраслей экономики, которые в нем преимущественно развиваются, от природных возможностей региона, от его географического положения, можно продолжать. Но дать характеристику региональной экономической преступности вообще нельзя; она должна быть привязана к конкретному региону. Соответственно и возможности, и перспективы этой преступности будут разными. Ничего нового. Осенью мне довелось в составе практически этой же группы российских ученых, которая приняла участие в китайском форуме, побывать на Камчатке. Икорный, рыбный, крабовый край. Цены заоблачные, далеко несопоставимые даже со столичными. Даже обывателю очевидно, откуда растут ноги такого «благополучия».

- И последнее. Пока вы пребывали на международном форуме в Пекине и рассказывали о проблемах экономических преступлений и наказаний за них, пришло сообщение о новых «успехах» российской коррупции. По масштабам и размахам её мы соседствуем теперь с Папуа-Новой Гвинеей. Скажите, эта музыка когда-нибудь кончится? Или нам, обывателям, так до конца жизни и таскать в карманах «барашка в бумажке»? Только не говорите, ради Бога, о том, что нужна политическая воля... Слышали...

- В этом случае остается поступать по театральному принципу. Ведь что произносят актеры на сцене, когда нужно создать шум? Они дружно галдят примитивную фразу: «Что говорить, когда нечего говорить»... К сожалению, пока без политической воли это так. И остается уповать на старую притчу об английском газоне. Все её помнят. Чтоб получить красивый, ровный, уютный газон, траву следует подстригать в течение трехсот лет. Что касается нашего поколения, боюсь, что «жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе».

Пока противодействие коррупции не возникнет в самом обществе - будем равняться на Гондурас и Папуа-Новую Гвинею. И, пользуясь случаем, передаю привет вашему замечательному Владивостоку. Мне не раз доводилось в нем бывать. У вас сложилась хорошая научная юридическая школа, начал действовать федеральный университет. «Так - победим?».....