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Бизнес молодых нуждается в поддержке
17 Ноября 2010, 06:49 | Дальний Восток
Официальное открытие программы поддержки и развития молодежного предпринимательства «Молодежный бизнес России» (МБР) состоится в актовом зале здания администрации Владивостока 16 ноября. Церемония включена в перечень основных мероприятий Всемирной недели предпринимательства, сообщили Primamedia в управлении экономики и развития предпринимательства Владивостока. В рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы, посвященные проблеме занятости молодежи, поддержке начинающих предпринимателей, вовлечению их в социально-экономические процессы региона. «Программа МБР подразумевает льготные условия финансирования начинающих предпринимателей, не имеющих стартового капитала, консультирование и обучение ведению собственного дела, а также индивидуальное наставничество со стороны опытных предпринимателей на начальном этапе создания и ведения бизнеса. В официальном открытии примут участие представители региональных органов власти, бизнеса, общественных и молодежных организаций и других заинтересованных структур», - рассказал представитель управления экономики и развития предпринимательства Владивостока. Организаторы мероприятия - Российский филиал Международного форума лидеров бизнеса (IBLF) и администрация города Владивостока. Мероприятие проводится при поддержке The Prince’s Youth Business International (YBI), Агентства США по международному развитию (USAID), Британской неправительственной некоммерческой организации OXFAM, Транспортной группы FESCO, Морского банка, компании САБМиллер РУС и Ассоциации кредитных кооперативов Приморского края.
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