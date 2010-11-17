Владрыбпорт добавил грузов и прибыли

ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (Владрыбпорт) в январе-сентябре 2010 г. увеличил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. более чем в 8 раз, до 27,316 млн руб. При этом выручка выросла на 28,6% - до 798,198 млн руб. Рост финансовых показателей в компании объясняют увеличением перевалки грузов за 9 месяцев 2010 г. на 58,3%, до 1 млн 253,7 тыс. тонн.

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