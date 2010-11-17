Акционер в законе

Завершающий этап реорганизации «Связьинвеста» может стать наиболее интересным периодом в истории госхолдинга. Как стало известно РБК daily, Минэкономразвития предлагает принять специальный закон о реформе компании, аналогичный тому, что принимало «РАО ЕЭС». Предполагается, что он позволит усилить позиции государства в госхолдинге. Кроме того, обсуждается вариант выпуска объединенным оператором «золотой акции».

Минэкономразвития предлагает выпустить специальный закон о реформе «Связьинвеста», рассказал РБК daily источник, близкий к ведомству. В этом документе будет прописано, что доля государства в холдинге не может упасть ниже определенного уровня. Аналогичный документ был разработан во время реформы РАО «ЕЭС России», напоминает собеседник РБК daily (принятие закона обеспечило гарантированное достижение государством предусмотренной доли его участия в уставных капиталах ФСК «ЕЭС», «ГидроОГК» и «Системном операторе»).

Также рассматривается вариант, при котором негосударственных акционеров «Ростелекома» обяжут голосовать лишь определенным - ограниченным - количеством акций. Аналогичная схема реализована в рамках акционерного соглашения «Яндекса» и Mail.ru Group, их основные акционеры контролируют более 75% голосов.

«Вариант, предложенный Минэкономразвития, имеет прямые или косвенные аналогии за границей и в России. Наряду с ним стоит и такой инструмент, как «золотая акция», которая дает государству привилегии по сравнению с другими акционерами», - говорит управляющий партнер юридической компании «Вегас-Лекс» Альберт ЕГАНЯН. По информации РБК daily, выпуск «приоритетной акции» также обсуждается как один из возможных сценариев, который позволит усилить контроль государства над компанией.

Первым вопрос о государственной доле в госхолдинге поднял бывший министр связи Леонид РЕЙМАН. Он заявил, что государство может потерять контроль в объединенном «Ростелекоме» из-за конвертации префов межрегиональных компаний в обыкновенные бумаги объединенного оператора. В результате доля государства снизится с 53,2 до 43,4%. «Неважно, какой подзаконный акт это должен быть. Главное, чтобы это был действенный юридический документ, который бы регулировал процесс реорганизации, учитывал интересы государства, а также гарантировал, что государственный пакет не будет размыт», - передал Рейман через своего представителя.