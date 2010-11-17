Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Акционер в законе
Завершающий этап реорганизации «Связьинвеста» может стать наиболее интересным периодом в истории госхолдинга. Как стало известно РБК daily, Минэкономразвития предлагает принять специальный закон о реформе компании, аналогичный тому, что принимало «РАО ЕЭС». Предполагается, что он позволит усилить позиции государства в госхолдинге. Кроме того, обсуждается вариант выпуска объединенным оператором «золотой акции».
Минэкономразвития предлагает выпустить специальный закон о реформе «Связьинвеста», рассказал РБК daily источник, близкий к ведомству. В этом документе будет прописано, что доля государства в холдинге не может упасть ниже определенного уровня. Аналогичный документ был разработан во время реформы РАО «ЕЭС России», напоминает собеседник РБК daily (принятие закона обеспечило гарантированное достижение государством предусмотренной доли его участия в уставных капиталах ФСК «ЕЭС», «ГидроОГК» и «Системном операторе»).
Также рассматривается вариант, при котором негосударственных акционеров «Ростелекома» обяжут голосовать лишь определенным - ограниченным - количеством акций. Аналогичная схема реализована в рамках акционерного соглашения «Яндекса» и Mail.ru Group, их основные акционеры контролируют более 75% голосов.
«Вариант, предложенный Минэкономразвития, имеет прямые или косвенные аналогии за границей и в России. Наряду с ним стоит и такой инструмент, как «золотая акция», которая дает государству привилегии по сравнению с другими акционерами», - говорит управляющий партнер юридической компании «Вегас-Лекс» Альберт ЕГАНЯН. По информации РБК daily, выпуск «приоритетной акции» также обсуждается как один из возможных сценариев, который позволит усилить контроль государства над компанией.
Первым вопрос о государственной доле в госхолдинге поднял бывший министр связи Леонид РЕЙМАН. Он заявил, что государство может потерять контроль в объединенном «Ростелекоме» из-за конвертации префов межрегиональных компаний в обыкновенные бумаги объединенного оператора. В результате доля государства снизится с 53,2 до 43,4%. «Неважно, какой подзаконный акт это должен быть. Главное, чтобы это был действенный юридический документ, который бы регулировал процесс реорганизации, учитывал интересы государства, а также гарантировал, что государственный пакет не будет размыт», - передал Рейман через своего представителя.
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- Дальневосточный газ прорвал санкции
- Камчатка: быть началом России
- Генеральным директором АО "Аэропорт Якутск" стал Сергей Игнатенко
- "Газпрому" и "Роснефти" предложили построить нефтеперерабатывающий завод на Сахалине
- Кто встанет у станка завтра?
- На Сахалине приступают к строительству комбината Росрезерва
- Дальний Восток просит деньги на утилизацию затонувших судов
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"
- В аэропорту Магадана зайдет на посадку двухпалубный Boeing 747-400
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- На инаугурацию губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может прийти любой желающий