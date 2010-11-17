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«Транснефть» вновь корректирует сроки строительства ВСТО-2

17 Ноября 2010, 05:16 | Дальний Восток

23 октября на трассе строительства второй очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО)  завершилась укладка трубопровода в подводную траншею через русло Амура у Хабаровска. Этот подводный переход - самый протяженный на Дальнем Востоке.

Тем временем президент «Транснефти» Николай Токарев на недавнем совещании по вопросам развития нефтяной отрасли заявил, что компания может завершить реализацию второй очереди нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» раньше срока. Еще в июле в «Транснефти» обещали ввод в эксплуатацию второй очереди ВСТО не ранее 2014 г.

«У нас есть уверенность в том, что срок строительства ВСТО-2 мы сможем сократить на год», - сообщил Токарев. По его словам, в настоящее время сварено 800 км ВСТО-2, что составляет 39% от общей длины, построено 30% нефтеперекачивающих станций.

По мнению экспертов, новые сроки строительства вполне реальны из-за растущего спроса на сырье в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и благодаря качественным характеристикам восточносибирской нефти, претендующей на статус эталонного сорта. Эксперты признают, что данный экспортный маршрут весьма востребован. На нем чистая выручка от продажи нефти за минусом пошлин и транспортных расходов нефтяных компаний выше, чем на приморском (под Выборгом) и новороссийском направлениях. Гарантией является и заявленная «Транснефтью» инвестиционная программа, общие инвестиции в расширение системы «Восточная Сибирь - Тихий океан», по данным «Транснефти», составят 170 млрд руб.

На совещании Николай Токарев отметил также, что «Транснефть» планирует расширять систему ВСТО для поставок нефти и на внутренние нефтеперерабатывающие заводы: Комсомольский НПЗ (на 6 млн тонн), Хабаровский НПЗ (на 6 млн тонн) и Приморский НПЗ (на 5 млн тонн).

Автор: Надежда Воронцова
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