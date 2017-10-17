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Мост на Сахалин будет строить компания друга Путина

17 Октября 2017, 09:03 | Дальний Восток

Владимир Путин в ходе «прямой линии» заявил, что планы строительства моста на Сахалин реанимируются

Компания «Стройгазмонтаж», которая принадлежит Аркадию Ротенбергу, получит контракт на строительство моста на Сахалин, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, стоимость контракта предварительно оценивается в 286 млрд руб. По информации собеседников агентства, решение о заключении сделки уже принято, однако официально объявить о подписании контракта власти смогут в 2018 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя агентству информацию о строительстве моста, заявил, что окончательное решение пока не принято. В пресс-службе «Стройгазмонтажа» сообщили, что пока рано комментировать участие компании в этом проекте.

В июне президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» заявил, что планы строительства моста на Сахалин реанимируются. Президент тогда сказал, что его стоимость будет порядка 286 млрд руб. В июле вице-президент ОАО «Российские железные дороги» Александр Мишарин в кулуарах форума «Иннопром» сообщил, что стоимость строительства транспортного перехода с материка на Сахалин, протяженностью 540 км, предварительно оценивается в 400 млрд руб.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Сахалин  песков  констракт  Путин  мост  переход  стройгазмонтаж  ротенберг 



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