Оптические сети развивает "Ростелеком" в Еврейской автономной области

«Ростелеком» реализует масштабный инвестиционный проект по развитию оптических сетей Еврейской автономной области (ЕАО). Строительство новых сетей ведется по технологии MetroEthernet. В рамках проекта медные кабельные сети меняются на современные оптоволоконные. Проект предусматривает стопроцентный охват новыми сетями всех зданий жилого фонда этажностью от 3-х и выше в г. Биробиджан, а в последствии и всех районных центров ЕАО.

Использование технологии MetroEthernet позволяет клиентам «Ростелекома» получить качественно новые, уникальные сервисы и услуги: высокоскоростной интернет с пропускной способностью до 100 Мбит/с, Интерактивное ТВ высокого качества, возможность просмотра телеканалов в формате HD, функцию отложенного просмотра и перемотки программ, а также подключения нескольких телевизоров в одной квартире.

Проект реализуется с 2009 года. Биробиджан стал одним из первых городов на Дальнем Востоке, где началось строительство оптической сети по технологии MetroEthernet («оптика в дом»).

«Сегодня 90% многоквартирных домов Биробиджана уже подключены к оптическим сетям «Ростелекома», – говорит Валерий Гиневский, начальник МЦТЭТ-3 Хабаровского филиала ОАО «Ростелеком». – Сейчас ведётся точечная застройка. Подключаем к оптическим сетям новостройки и дома на окраинах города».

В рамках проекта «коврового покрытия» компания ведет активноестроительствокак магистральных линий, так и внутризоновых оптических сетей в районах ЕАО. Сегодня к«оптике»из пяти районов области уже подключены четыре: Биробиджанский, Облученский, Смидовичский и Ленинский.

В настоящее время к оптическим линиямподключены636 домов в ЕАО. Услуги по «оптике» получают более 12 000 клиентов компании, 3 000 смотрят«Интерактивное телевидение» от «Ростелекома».

В третьем квартале 2015 года «оптика» придет в Октябрьский район ЕАО. Линия Биджан – Амурзетпозволит предоставлять современные телекоммуникационные услуги жителям сел Степное, Венцелево, Доброе, Нагибово, Садовое, Благословенное и Пузино. Таким образом, оптические сети охватят все пять районов автономной области.

«Ростелеком» достиг высоких результатов в обеспечении жителей ЕАО доступом к новым технологиям, - говорит Анатолий Казанцев, начальник управления промышленности и потребительского рынка правительства области. - Оптические линии позволяют жителям области пользоваться современными технологиями с большим комфортом для себя. Мы высоко ценим труд связистов и нацелены на дальнейшее взаимодействие с «Ростелекомом», как надёжным и проверенным партнёром. У нас ещё много задач для совместной реализации, и всё, что будет зависеть от Правительства области, будет сделано ради достижения намеченного».