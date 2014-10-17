Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Оптические сети развивает "Ростелеком" в Еврейской автономной области
17 Октября 2014, 17:11 | Дальний Восток
«Ростелеком» реализует масштабный инвестиционный проект по развитию оптических сетей Еврейской автономной области (ЕАО). Строительство новых сетей ведется по технологии MetroEthernet. В рамках проекта медные кабельные сети меняются на современные оптоволоконные. Проект предусматривает стопроцентный охват новыми сетями всех зданий жилого фонда этажностью от 3-х и выше в г. Биробиджан, а в последствии и всех районных центров ЕАО.
Использование технологии MetroEthernet позволяет клиентам «Ростелекома» получить качественно новые, уникальные сервисы и услуги: высокоскоростной интернет с пропускной способностью до 100 Мбит/с, Интерактивное ТВ высокого качества, возможность просмотра телеканалов в формате HD, функцию отложенного просмотра и перемотки программ, а также подключения нескольких телевизоров в одной квартире.
Проект реализуется с 2009 года. Биробиджан стал одним из первых городов на Дальнем Востоке, где началось строительство оптической сети по технологии MetroEthernet («оптика в дом»).
«Сегодня 90% многоквартирных домов Биробиджана уже подключены к оптическим сетям «Ростелекома», – говорит Валерий Гиневский, начальник МЦТЭТ-3 Хабаровского филиала ОАО «Ростелеком». – Сейчас ведётся точечная застройка. Подключаем к оптическим сетям новостройки и дома на окраинах города».
В рамках проекта «коврового покрытия» компания ведет активноестроительствокак магистральных линий, так и внутризоновых оптических сетей в районах ЕАО. Сегодня к«оптике»из пяти районов области уже подключены четыре: Биробиджанский, Облученский, Смидовичский и Ленинский.
В настоящее время к оптическим линиямподключены636 домов в ЕАО. Услуги по «оптике» получают более 12 000 клиентов компании, 3 000 смотрят«Интерактивное телевидение» от «Ростелекома».
В третьем квартале 2015 года «оптика» придет в Октябрьский район ЕАО. Линия Биджан – Амурзетпозволит предоставлять современные телекоммуникационные услуги жителям сел Степное, Венцелево, Доброе, Нагибово, Садовое, Благословенное и Пузино. Таким образом, оптические сети охватят все пять районов автономной области.
«Ростелеком» достиг высоких результатов в обеспечении жителей ЕАО доступом к новым технологиям, - говорит Анатолий Казанцев, начальник управления промышленности и потребительского рынка правительства области. - Оптические линии позволяют жителям области пользоваться современными технологиями с большим комфортом для себя. Мы высоко ценим труд связистов и нацелены на дальнейшее взаимодействие с «Ростелекомом», как надёжным и проверенным партнёром. У нас ещё много задач для совместной реализации, и всё, что будет зависеть от Правительства области, будет сделано ради достижения намеченного».
Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая более 34 млн. домохозяйств в России.
Автор:
Теги: оптические сети Ростелеком
Новости тематики
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Tele2 запустила сети 4G на Камчатке и Колыме
- Эксперты Softline: Компьютерное зрение могло бы минимизировать ущерб от лесных пожаров в ДФО
- Tele2 предлагает жителям Приморья безлимитный интернет в сети 4G
- Путин пообещал Дальнему Востоку качественный интернет
- Tele2 строит сеть 4G в Приморье
- "Ростелеком" устраняет цифровое неравенство на Дальнем Востоке
- Абоненты СТ "Алмазавтоматика" переводятся на обслуживание в ПАО "Ростелеком"
- На ВЭФ-2017 обрисовали контуры "цифрового" будущего Дальнего Востока
- Александр Логинов: "Ростелеком" – цифровой каркас России
Новости раздела
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Корейский бизнес добрался до Урала
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
Loading...