www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.21 р. 100 JPY: 55.39 р.
EUR: 72.68 р. 10 CNY: 93.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

Оптические сети развивает "Ростелеком" в Еврейской автономной области

17 Октября 2014, 17:11 | Дальний Восток
«Ростелеком» реализует масштабный инвестиционный проект по развитию оптических сетей Еврейской автономной области (ЕАО). Строительство новых сетей ведется по технологии MetroEthernet. В рамках проекта медные кабельные сети меняются на современные оптоволоконные. Проект предусматривает стопроцентный охват новыми сетями всех зданий жилого фонда этажностью от 3-х и выше в г. Биробиджан, а в последствии и всех районных центров ЕАО.
 
Использование технологии MetroEthernet позволяет клиентам «Ростелекома» получить качественно новые, уникальные сервисы и услуги: высокоскоростной интернет с пропускной способностью до 100 Мбит/с, Интерактивное ТВ высокого качества, возможность просмотра телеканалов в формате HD, функцию отложенного просмотра и перемотки программ, а также подключения нескольких телевизоров в одной квартире.
 
Проект реализуется с 2009 года. Биробиджан стал одним из первых городов на Дальнем Востоке, где началось строительство оптической сети по технологии MetroEthernet («оптика в дом»).
«Сегодня 90% многоквартирных домов Биробиджана уже подключены к оптическим сетям «Ростелекома», – говорит Валерий Гиневский, начальник МЦТЭТ-3 Хабаровского филиала ОАО «Ростелеком». – Сейчас ведётся точечная застройка. Подключаем к оптическим сетям новостройки и дома на окраинах города».
 
В рамках проекта «коврового покрытия» компания ведет активноестроительствокак магистральных линий, так и внутризоновых оптических сетей в районах ЕАО. Сегодня к«оптике»из пяти районов области уже подключены четыре: Биробиджанский, Облученский, Смидовичский и Ленинский.
 
В настоящее время к оптическим линиямподключены636 домов в ЕАО. Услуги по «оптике» получают более 12 000 клиентов компании, 3 000 смотрят«Интерактивное телевидение» от «Ростелекома».
В третьем квартале 2015 года «оптика» придет в Октябрьский район ЕАО. Линия Биджан – Амурзетпозволит предоставлять современные телекоммуникационные услуги жителям сел Степное, Венцелево, Доброе, Нагибово, Садовое, Благословенное и Пузино. Таким образом, оптические сети охватят все пять районов автономной области.
 
«Ростелеком» достиг высоких результатов в обеспечении жителей ЕАО доступом к новым технологиям, - говорит Анатолий Казанцев, начальник управления промышленности и потребительского рынка правительства области. - Оптические линии позволяют жителям области пользоваться современными технологиями с большим комфортом для себя. Мы высоко ценим труд связистов и нацелены на дальнейшее взаимодействие с «Ростелекомом», как надёжным и проверенным партнёром. У нас ещё много задач для совместной реализации, и всё, что будет зависеть от Правительства области, будет сделано ради достижения намеченного».
 
Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая более 34 млн. домохозяйств в России.

 

ZRPRESS.RU, Владивосток. 

 

Автор:
Теги: оптические сети  Ростелеком 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru