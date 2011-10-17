Якутская таможня готовится к увеличению ввоза импорта

На Нерюнгринском таможенном посту Якутской таможни состоялась рабочая встреча с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) республики.

Во встрече приняли участие представители филиала таможенного перевозчика ОАО "Российские железные дороги» станции Беркакит, владельцы складов временного хранения, декларанты, таможенные представители и другие участники внешнеэкономической деятельности Якутии.

На данной встрече рассматривались проблемные вопросы, возникающие при проведении таможенного контроля, порядок помещения и хранения товара, взаимодействие владельцев зон таможенного контроля с таможенным перевозчиком, планируемые объемы экспорта и импорта товара в 2012 году и сумм таможенных платежей, подлежащих к уплате.

В августе 2011 года на Эльгинском месторождении было добыта первая тонна энергетического угля. В 2012-2013 годах на Эльгинском угольном комплексе планируется строительство трех обогатительных фабрик, в связи с чем планируется ввоз дорогостоящего импортного оборудования.

ОАО Холдинговая компания "Якутуголь» на рабочей встрече обратилось с просьбой рассмотрения вопроса открытия на Эльгинском угольном комплексе склада временного хранения и таможенного склада, размещения и нахождения на территории комплекса сотрудника таможни с целью осуществления таможенного контроля поступления и хранения импортных грузов и дальнейшего декларирования.

Также на совещании с докладом о необходимости соблюдения антикоррупционного законодательства выступил Нерюнгринский транспортный прокурор.

Проведение подобных рабочих встреч способствует своевременному урегулированию проблемных вопросов, соблюдению требований таможенного законодательства и ускорению проведения качественного таможенного оформления и таможенного контроля.