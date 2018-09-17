Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Участники ВЭФ во Владивостоке удвоили свою интернет-активность
Почти 7 террабайт (Тб) мобильного интернет-трафика передали и скачали в сети «МегаФон» участники четвертого Восточного экономического форума, который прошел на прошлой неделе во Владивостоке на острове Русском. Это вдвое больше, чем показатели прошлогоднего трафика во время ВЭФ.
Накануне Восточного экономического форума, который уже входит в список больших событий международного уровня с участием первых лиц государств, «МегаФон» подготовил собственную сеть к повышенным нагрузкам. Работы по расширению емкости каналов и повышению надежности работы мобильной связи технические сотрудники компании провели на основных площадках форума на острове Русском, а также в местах деловых встреч, прогулочных зонах и на маршрутах, связывающих аэропорт Владивостока с островом и центром города.
Надежная связь и комфортные скорости дали возможность участникам форума оперативно решать бизнес-вопросы, всегда оставаться на связи, иметь бесперебойный доступ к электронной почте и интернет-ресурсам. За три дня работы форума его участники передали и скачали в сетях 2G/3G/4G+ «МегаФон» почти 7 Тб интернет-трафика. Этот объем эквивалентен более чем 20 000 000 фотографий в Instagram.
«Восточный экономический форум - 2018 побил все рекорды, - говорит Андрей ЛЕВЫКИН, директор Дальневосточного филиала «МегаФон». – Естественно, что с каждым годом трафик форума растет, но двукратное увеличение по сравнению с показателями прошлого года мы видим впервые. Кроме того, если два года назад на нашу сеть 4G приходилось 70% переданной и скачанной информации, в прошлом году – 80%, то сейчас – почти 90% дата-трафика пришлось на наши сети четвертого поколения. Несмотря на небывалое количество гостей форума - около 6 000 человек – наша сеть в очередной раз доказала готовность к нагрузкам».
Ежедневный дата-трафик в дни ВЭФ более чем в 2,5 раза превысил средние объемы трафика, который генерируют абоненты оператора в районе ДВФУ на острове Русском. Голосовой трафик на территории проведения форума также вырос, хотя и несколько меньше - в 2 раза.
Компания «МегаФон» приняла также активное участие в работе панельной сессии «Информационная инфраструктура - драйвер опережающего экономического развития ДВ», которая прошла в рамках ВЭФ. Оператор уделяет большое внимание развитию сети связи в Дальневосточном регионе. Услуги связи «МегаФона» доступны более чем для 90% населения Дальнего Востока, в зоне покрытия 4G-сетей проживает более половины жителей региона.
Новости тематики
- Участники ВЭФ во Владивостоке удвоили свою интернет-активность
- Якутия выбирает "цифру"
- Андрей Левыкин: Перед дальневосточными городами открываются цифровые возможности
- Итуруп, Кунашир и Шикотан вливаются в единую сеть электросвязи России
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Tele2 запустила сети 4G на Камчатке и Колыме
- Эксперты Softline: Компьютерное зрение могло бы минимизировать ущерб от лесных пожаров в ДФО
- Tele2 предлагает жителям Приморья безлимитный интернет в сети 4G
- Путин пообещал Дальнему Востоку качественный интернет
- Tele2 строит сеть 4G в Приморье
Новости раздела
- Лучший вариант строительства моста через Лену определится в результате конкурса
- В Амурской области будут производить до 1 млн тонн метанола в год
- Участники ВЭФ во Владивостоке удвоили свою интернет-активность
- Камчатский край и Колыма будут субсидировать авиарейс "Петропавловск-Камчатский - Магадан"
- В ТОР "Камчатка" будет построен золотой рудник и модернизирован ГОК
- Японцы построят на Дальнем Востоке завод по производству инновационных витых сердечников
- Сырье в обмен на лояльность
- С Поднебесным размахом
- "Указы Путина амбициозны и трудновыполнимы"
- Надежное страхование от Калининграда до Камчатки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кто "слил" всех министров Путину?
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Дарькин развеселил рыбаков
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев