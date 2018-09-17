Участники ВЭФ во Владивостоке удвоили свою интернет-активность

Почти 7 террабайт (Тб) мобильного интернет-трафика передали и скачали в сети «МегаФон» участники четвертого Восточного экономического форума, который прошел на прошлой неделе во Владивостоке на острове Русском. Это вдвое больше, чем показатели прошлогоднего трафика во время ВЭФ.

Накануне Восточного экономического форума, который уже входит в список больших событий международного уровня с участием первых лиц государств, «МегаФон» подготовил собственную сеть к повышенным нагрузкам. Работы по расширению емкости каналов и повышению надежности работы мобильной связи технические сотрудники компании провели на основных площадках форума на острове Русском, а также в местах деловых встреч, прогулочных зонах и на маршрутах, связывающих аэропорт Владивостока с островом и центром города.

Надежная связь и комфортные скорости дали возможность участникам форума оперативно решать бизнес-вопросы, всегда оставаться на связи, иметь бесперебойный доступ к электронной почте и интернет-ресурсам. За три дня работы форума его участники передали и скачали в сетях 2G/3G/4G+ «МегаФон» почти 7 Тб интернет-трафика. Этот объем эквивалентен более чем 20 000 000 фотографий в Instagram.

«Восточный экономический форум - 2018 побил все рекорды, - говорит Андрей ЛЕВЫКИН, директор Дальневосточного филиала «МегаФон». – Естественно, что с каждым годом трафик форума растет, но двукратное увеличение по сравнению с показателями прошлого года мы видим впервые. Кроме того, если два года назад на нашу сеть 4G приходилось 70% переданной и скачанной информации, в прошлом году – 80%, то сейчас – почти 90% дата-трафика пришлось на наши сети четвертого поколения. Несмотря на небывалое количество гостей форума - около 6 000 человек – наша сеть в очередной раз доказала готовность к нагрузкам».

Ежедневный дата-трафик в дни ВЭФ более чем в 2,5 раза превысил средние объемы трафика, который генерируют абоненты оператора в районе ДВФУ на острове Русском. Голосовой трафик на территории проведения форума также вырос, хотя и несколько меньше - в 2 раза.

Компания «МегаФон» приняла также активное участие в работе панельной сессии «Информационная инфраструктура - драйвер опережающего экономического развития ДВ», которая прошла в рамках ВЭФ. Оператор уделяет большое внимание развитию сети связи в Дальневосточном регионе. Услуги связи «МегаФона» доступны более чем для 90% населения Дальнего Востока, в зоне покрытия 4G-сетей проживает более половины жителей региона.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.