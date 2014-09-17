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Нового директора МТС для Дальнего Востока подыскали на Украине

17 Сентября 2014, 10:56 | Дальний Восток

Ранее дальневосточный и восточносибирский филиалы МТС возглавлял Игорь Егоров, который сейчас занимает должность директора в Центральном регионе

ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) назначило новым директором филиалов в макрорегионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Ольгу Устинову

На новом посту Ольга Устинова будет реализовывать стратегию МТС в 12 субъектах Дальнего Востока и Восточной Сибири, в том числе по развитию сетей 3G/LTE и фиксированных сетей передачи данных, строительству магистральных сетей и развитию розницы оператора.

"Дальневосточные и восточносибирские регионы России являются одними из наиболее динамичных по потреблению всех видов мобильных услуг - передачи данных, голоса и SMS-сообщений. Поэтому перед Ольгой стоят задачи по дальнейшему развитию сети МТС на востоке России, которые позволят повысить скорость доступа в интернет, расширить емкость сети, увеличить зону покрытия сетей третьего и четвертого поколения", - приводит пресс-служба МТС слова президента компании Андрея ДУБОВСКОВА.

До нового назначения Ольга Устинова возглавляла киевское территориальное управление в "дочке" оператора, компании "МТС Украина". Как отмечается в сообщении, под руководством О.Устиновой оператор удвоил количество корпоративных клиентов и укрепил лидерские позиции в регионе. До работы в МТС менеджер занимала руководящие должности в телекоммуникационных компаниях Украины, таких как Укртелеком, life:), N-Pay, "GSM Ukraine".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: кадры  назначение  сотовые операторы  мтс 



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Комментарии

  • язва21:48, 17.09.2014#

    хохлы выгнали мтс? а какое образование у новоиспеченного связиста? чья то папина дочка?

  • Р’Р°СЃСЏ14:19, 23.09.2014#

    МТС тухлый номер. 10 лет терпел ))в прошлом месяце перешел к другому оператору с сохранением номера! )

  • Псевдоним01:36, 20.02.2016#

    У мадам какое гражданство? Если Российское- то ОК а если Окраинное, то до дому до хаты. У нам что своих не хватает что ли. А по поводу МТС- отстойная компания, ушел лет 5 назад от них и больше ни ногой к ним.

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