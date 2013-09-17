На ДВЖД недогрузили угля и перегрузили контейнеров

ОАО «Российские железные дороги» сообщило о сокращении погрузки угля на Дальнем Востоке на фоне роста отправки контейнеров. По итогам 8 месяцев 2013 года погрузка угля на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») сократилась на 6,8% к аналогичному показателю прошлого года.

В то же время ДВЖД отмечает рост отправки контейнеров в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,1%, до 291,9 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Всего на станциях ДВЖД в январе-августе 2013 года погружено около 32,4 млн тонн грузов, что на 4,1% ниже аналогичного показателя прошлого года. В том числе погрузка импортных грузов выросла на 11,5%, до 3,17 млн тонн, погрузка леса сократилась на 9,8%, до 2,53 млн, погрузка нефтепродуктов – на 2,9%, до 6,93 млн тонн. В среднем в сутки объемы выгрузки составили 5 тыс. 148 вагонов, что на 8,5% ниже соответствующих показателей 2012 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.