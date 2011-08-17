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ММЗ: энергия сотрудничества
ОАО «Магаданский механический завод» – одно из немногих в области предприятий, которое сопровождает золотодобывающую отрасль региона практически с первых дней освоения Колымы. На будущий год заводу исполнится 75 лет, и за этим стажем не только опыт и авторитет производителя надежного оборудования, но и проблемы. Как и любому «возрастному» предприятию, Магаданскому механическому заводу необходимо вкладывать значительные средства в обновление оборудования, новые технологии. И именно эта задача сегодня активно решается руководством предприятия.
А стимулирует к энергичным действиям, прежде всего, хорошая конъюнктура на рынке золота, которая дала возможность самим недропользователям заняться активным обновлением своего оборудования, и они стали проявлять интерес к модернизированным приборам, обеспечивающим большую эффективность извлечения золота.
Увеличение объемов заказов и требования заказчиков по улучшению качества выпускаемой продукции позволили предприятию приступить к модернизации собственного оборудования. За последние три года было затрачено более 30 млн. рублей, часть из которых была выделена из бюджета Особой экономической зоны Магаданской области. Среди новых приобретений генеральный директор завода Мурат ГАЛОЕВ называет новую установку плазменной резки металла, оборудование для кислородной станции. Уже отгружена в адрес завода новая гильотина, которая позволит существенно повысить качество раскроя металла и увеличит производительность труда. Реконструкция дополнительного участка по производству горно-шахтного оборудования позволит обеспечить площадями, недостаток которых ощущается в период массового производства промывочных приборов.
Развитие завода идет, конечно, не без проблем, которые вызваны прежде всего удаленностью Магаданской области от «большой земли». По словам Мурата Галоева, в последний год существенно выросли сроки доставки на Колыму материалов, оплаченные партии могут идти на завод по полтора месяца. Это заставляет создавать большие запасы, что в свою очередь «омертвляет» на значительные сроки оборотные средства. Но эти же обстоятельства заставляют золотодобытчиков обращаться прежде всего на местное предприятие, а не искать счастье на других заводах.
Для магаданского механического выполнение договорных обязательств и своевременная поставка техники в заданной заказчиком комплектации – главное условие работы. И на заводе его неукоснительно соблюдают. Здесь, пройдя через трудные времена, смогли сохранить высокопрофессиональный коллектив и имидж надежного партнера.
Досье «ДК»
Торговая марка завода хорошо известна не только золотодобытчикам Дальнего Востока и Восточной Сибири, но и узнаваема в Таджикистане, Киргизии, Монголии. Промприборы ММЗ поставляются в страны африканского континента – Гану, Мали, Республику Зимбабве.
Основную продукцию предприятия можно разделить на три типа: скрубберные, гидроэлеваторные и промывочные приборы на базе пластинчатых грохотов с производительностью от 40 до 100 куб. м в час. Приборы выпускаются как в полной комплектации, готовой к эксплуатации обогатительной фабрики, так и поагрегатно.
Решая задачи по внедрению высокопроизводительного оборудования, способного извлекать мелкое и пластинчатое золото, предприятие выпускает приставки шлюзовые ПШ-1500 и ПШО-1000.
Кроме готовых комплексов своим партнерам завод предлагает широчайший
ассортимент изделий литейного производства, запасных частей к горношахтному оборудованию и насосам. Особой популярностью пользуются выпускаемые заводом агрегаты насосные 8 НДВ, 12 НДС, 14 НДС с электрическим или дизельным приводом.
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