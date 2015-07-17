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Инвесторы значимых проектов получат в аренду землю на Камчатке без участия в торгах

17 Июля 2015, 13:00 | Дальний Восток

Инвесторы, реализующие значимые для Камчатки проекты, смогут получать землю в аренду без участия в торгах. Об этом сообщает газета «Золотой рог» со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.

«Речь идет о масштабных инвестпроектах и проектах по строительству объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения», - приводятся в сообщении слова врио вице-губернатора региона Ирины Унтиловой.

Депутаты Законодательного Собрания Камчатского края приняли закон, в котором указаны требования к таким проектам. Обязательным критерием является наличие инвестиций. Их объем зависит от того, в каком районе края и в какой отрасли он будет реализован.

«Так, например, если в Петропавловске-Камчатском, Елизово или Вилючинске в зависимости от вида деятельности (рыболовство, строительство жилья, транспорт и связь, обрабатывающие производства, энергетика, поддержка малого и среднего бизнеса) объем инвестиций должен составлять от 50 до 150 млн рублей, то в северных районах Камчатки уже от 10 до 50 млн рублей. В добыче полезных ископаемых объем обязательных инвестиций устанавливается на уроне 500 млн рублей, вне зависимости от географического расположения», - уточнила Унтилова.

Она подчеркнула, что новый механизм призван облегчить процесс получения участков в аренду как для крупных инвесторов, так и для представителей малого и среднего бизнеса Камчатки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: Камчатка  инвестор 



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