Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Инвесторы значимых проектов получат в аренду землю на Камчатке без участия в торгах
Инвесторы, реализующие значимые для Камчатки проекты, смогут получать землю в аренду без участия в торгах. Об этом сообщает газета «Золотой рог» со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.
«Речь идет о масштабных инвестпроектах и проектах по строительству объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения», - приводятся в сообщении слова врио вице-губернатора региона Ирины Унтиловой.
Депутаты Законодательного Собрания Камчатского края приняли закон, в котором указаны требования к таким проектам. Обязательным критерием является наличие инвестиций. Их объем зависит от того, в каком районе края и в какой отрасли он будет реализован.
«Так, например, если в Петропавловске-Камчатском, Елизово или Вилючинске в зависимости от вида деятельности (рыболовство, строительство жилья, транспорт и связь, обрабатывающие производства, энергетика, поддержка малого и среднего бизнеса) объем инвестиций должен составлять от 50 до 150 млн рублей, то в северных районах Камчатки уже от 10 до 50 млн рублей. В добыче полезных ископаемых объем обязательных инвестиций устанавливается на уроне 500 млн рублей, вне зависимости от географического расположения», - уточнила Унтилова.
Она подчеркнула, что новый механизм призван облегчить процесс получения участков в аренду как для крупных инвесторов, так и для представителей малого и среднего бизнеса Камчатки.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
Новости раздела
- Южно-Сахалинский аэропорт ищет партнеров для создания инфраструктуры торговли и отдыха
- Новые суда для морского сообщения между Сахалином и Курилами построят в Санкт-Петербурге
- Инвестиционная привлекательность Дальнего Востока будет представлена на выставках ВЭФ
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Во Владивосток хлынули тысячи японских туристов с круизного лайнера MSC Splendida
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- На Камчатке резидент Свободного порта построит спортивно-туристический комплекс для мотогонок
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- В Приморье появится канатная дорога
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"