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Кому доступны скидки

17 Мая 2018, 15:50 | Дальний Восток

Скидка на первоначальный взнос в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» для жителей Дальневосточного федерального округа предоставляется банком заемщику, приобретающему в кредит легковой автомобиль стоимостью до 1,45 млн рублей при соблюдении ряда условий.

Во-первых, у заемщика должно быть в наличие водительское удостоверение. Второе - наличие двух или более несовершеннолетних детей (проверяется банком по паспорту или свидетельствам о рождении детей); либо приобретение автомобиля впервые (проверяется банком, в том числе через бюро кредитных историй). Третье - обязательство заемщика не заключать в 2018 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля (для исключения повторного пользования скидкой).

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр МОРОЗОВ ранее пояснил, что дополнительная скидка для жителей Дальнего Востока и Приморского края связана «с последовательной политикой правительства по созданию экономических условий и созданию привлекательности новых машин по отношению к подержанным старым японским иномаркам».

«Они, как правило, в большом количестве импортируются на территорию Дальнего Востока и являются предметом жизненной необходимости для наших граждан. Понимая, что простыми запретительными мерами решать эту ситуацию было бы неправильно, мы считаем, что мы должны создать интересные условия и сделать интересные предложения для жителей Дальнего Востока, и помочь им преодолеть стереотипы - пересесть с б/у иномарки на новый российский автомобиль, чтобы они почувствовали новые стандарты качества, безопасности. Таким образом, экономическими способами повлиять на приоритеты покупателей, перевести фокус их внимания с подержанных японских иномарок на новые российские автомобили», - сказал замминистра.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Семейный автомобиль  Первый автомобиль 



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