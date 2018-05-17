Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кому доступны скидки
Скидка на первоначальный взнос в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» для жителей Дальневосточного федерального округа предоставляется банком заемщику, приобретающему в кредит легковой автомобиль стоимостью до 1,45 млн рублей при соблюдении ряда условий.
Во-первых, у заемщика должно быть в наличие водительское удостоверение. Второе - наличие двух или более несовершеннолетних детей (проверяется банком по паспорту или свидетельствам о рождении детей); либо приобретение автомобиля впервые (проверяется банком, в том числе через бюро кредитных историй). Третье - обязательство заемщика не заключать в 2018 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля (для исключения повторного пользования скидкой).
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр МОРОЗОВ ранее пояснил, что дополнительная скидка для жителей Дальнего Востока и Приморского края связана «с последовательной политикой правительства по созданию экономических условий и созданию привлекательности новых машин по отношению к подержанным старым японским иномаркам».
«Они, как правило, в большом количестве импортируются на территорию Дальнего Востока и являются предметом жизненной необходимости для наших граждан. Понимая, что простыми запретительными мерами решать эту ситуацию было бы неправильно, мы считаем, что мы должны создать интересные условия и сделать интересные предложения для жителей Дальнего Востока, и помочь им преодолеть стереотипы - пересесть с б/у иномарки на новый российский автомобиль, чтобы они почувствовали новые стандарты качества, безопасности. Таким образом, экономическими способами повлиять на приоритеты покупателей, перевести фокус их внимания с подержанных японских иномарок на новые российские автомобили», - сказал замминистра.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Кому доступны скидки
- Режим работы аэропорта "Ясный" на Итурупе будет пересмотрен
- На Дальнем Востоке может появиться единый региональный оператор авиаперевозок
- Пять новых самолетов обеспечат регулярное авиасообщение с курильскими островами
- В Приморье "Аэрофлот" и "Якутия" ведут продажу субсидируемых билетов
- Первым рейсом с Камчатки на Чукотку полетели 11 пассажиров
- В России создают самолет для полетов из центра страны на Дальний Восток
- Двести новых бипланов будут летать на Дальнем Востоке
- Открытие рейса "Петропавловск-Камчатский – Анадырь" откроет новые перспективы для бизнеса
- На Камчатке общественный транспорт газифицируют
Новости раздела
- Кому доступны скидки
- ОАО "РЖД" и Правительство Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве
- В Благовещенске начался смотр-конкурс на медаль "АмурЭкспоФорума-2018"
- Режим работы аэропорта "Ясный" на Итурупе будет пересмотрен
- На Сахалине будут разводить якутских лошадей
- На Камчатке определили лучших в рыбной отрасли
- Tele2 запустила сети 4G на Камчатке и Колыме
- Эксперты Softline: Компьютерное зрение могло бы минимизировать ущерб от лесных пожаров в ДФО
- Международный мост через реку Амур приобретает очертания
- Правительство продлило субсидирование кредитов на покупку рыболовных судов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Будущим пенсионерам подложили одну большую свинью
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
- Глава Владивостока Виталий Веркеенко нашел схему сохранения контроля над своим бизнесом
- За незаконную перепланировку квартир в Приморье будут штрафовать по полной
- В популярном у приморцев продукте нашли добавку для антифриза
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
- Баррель сорвался с цепи
- Бизнесу Пушкаревых срочно понадобился миллиард рублей
- Владивосток может обрести первого европейского побратима