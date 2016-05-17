Хабаровский аэропорт собрался стать лучшим в ДФО

В Токио 16 мая состоялись детализированные переговоры первых лиц Дальневосточного Федерального округа и Хабаровского края, председателя совета директоров ОАО "Хабаровский аэропорт" Константина Басюка с руководством Sojitz Corporation о совместной реализации крупнейшего в регионе инфраструктурного проекта по строительству пассажирского терминала в международном аэропорту Хабаровск. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Консорциум японских инвесторов, координатором которого является крупнейшая торговая корпорация Японии Sojitz Corporation, выразил готовность принять участие в строительстве нового пассажирского терминала в международном аэропорту Хабаровск и его операционном управлении в дальнейшем. Детали реализации проекта обсуждались в понедельник в рамках рабочего визита заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в Японию. Также в составе делегации в Токио работает губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Встреча с руководством Sojitz Corporation стала первой в насыщенной программе трехдневного визита российской делегации в Японию.

В составе консорциума японских инвесторов, помимо Sojitz Corporation, в реализации проекта по строительству нового пассажирского терминала международного аэропорта Хабаровск планируют принять участие JATCO – оператор аэропорта Ханеда, четвертого крупнейшего в мире, и частно-государственный фонд JOIN, созданный Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии для поддержки зарубежных проектов. Все они активно участвуют в переговорном процессе.

"Речь идет о создании совместного предприятия, 51% акций которого будет принадлежать ОАО "Хабаровский аэропорт", а 49% - указанному консорциуму японских инвесторов. Соответственно, это СП будет организовано на базе дочернего предприятия ОАО "Хабаровский аэропорт" – АО "Международный аэропорт Хабаровск", которое создано для реализации данного инвестиционного проекта и является резидентом ТОСЭР "Хабаровск". Это означает, что предприятие сможет воспользоваться всеми преференциями, в том числе налоговыми льготами, предусмотренными законодательством Российской Федерации для реализации проектов территорий опережающего развития", - рассказал Константин Басюк.

Одной из ключевых тем встречи стало создание необходимых условий и гарантий со стороны Правительства РФ для японских инвесторов, намеренных участвовать в инвестпроекте. Вице-премьер Юрий Трутнев взял под личный контроль вопросы реализации приоритетного для Дальневосточного региона России инфраструктурного проекта, в том числе связанные с тарифным регулированием, находящиеся в компетенции федеральных органов власти.

На вторник запланирована еще одна встреча российской делегации с представителями консорциума японских инвесторов во главе Sojitz Corporation. Участники переговоров намерены детально проработать ключевые составляющие сотрудничества и актуализировать основные параметры строительства пассажирского терминала в международном аэропорту Хабаровск.

По мнению Константина Басюка, совместное участие власти и бизнеса Дальнего Востока РФ на уровне первых лиц в переговорах с зарубежными инвесторами позволяет продуктивно решать вопросы реализации приоритетных инвестиционных проектов. "Наши японские партнеры положительно оценивают результаты встреч, организованных на таком высоком уровне. Для них очень показательно то, что вице-премьер Юрий Петрович Трутнев лично участвует в формировании конструктивного диалога с инвесторами, совместно с руководством Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и губернаторами регионов ДФО. Организация переговоров в таком формате, на уровне первых лиц, и откровенный разговор по всем актуальным вопросам является для них гарантией серьезности намерений российской стороны в реализации ключевых проектов на Дальнем Востоке", - отметил председатель совета директоров ОАО "Хабаровский аэропорт".

Справка:

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) – крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа. Главным оператором по наземной деятельности в нем является ОАО «Хабаровский аэропорт». Акционеры ОАО «Хабаровский аэропорт» – ЗАО «Кварц-Инвест» (79%), Panadero Investments Ltd. (11%) и Корпорация «Международный аэропорт Инчхон» (10%).

29 февраля 2016 года дочерняя компания ОАО "Хабаровский аэропорт" –

АО "Международный аэропорт Хабаровск" получила официальный статус резидента ТОСЭР с целью реализации проекта строительства нового пассажирского терминала международного аэропорта Хабаровск (Новый). Реализация данного инвестпроекта является одной из ключевых составляющих стратегии развития аэропорта столицы Дальневосточного федерального округа, призванного стать аэропортом-хабом в регионе. Помимо этого, планируется реализация концепции AirCity, включающей строительство современных гостиничного, выставочного и торгово-развлекательного центров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.