ДВИФ-2011 расширяет программу мероприятий

Проблемы создания электронного правительства и внедрения электронных услуг обсудят участники Десятого Дальневосточного интернет-форума на дополнительной секции 26 мая. Решение о расширении программы принято устроителями форума с учетом важности общественного обсуждения роли информационных технологий в государственном управлении.

На секции будет представлено пять докладов, раскрывающих значение и содержание вопроса, участники обменяются мнениями о работе технологий e-gov в мировом масштабе. Также планируется мастер-класс «Город и регион в социальных сетях: блоги чиновников, вовлечение граждан в принятие решений, маркетинг территории».

28 мая на ДВИФе состоится еще одна незапланированная секция «Облачные технологии. Облачные услуги». Представители ведущих компаний ИТК-рынка презентуют свои методы обработки данных через Интернет. Речь также пойдет о недостатках и преимуществах их использования по сравнению с другими Интернет-технологиями. Организатором секции выступает компания «ЛАНИТ-ПАРТНЕР».

Зарегистрироваться для участия в форуме еще можно на сайте Dvif.org.

Оргкомитет