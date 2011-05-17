Дорогая универсальная карта

Проект «Универсальная электронная карта» является дорогим, и его внедрение может ударить по простым потребителям, не исключил аудитор Счетной палаты Михаил БЕСХМЕЛЬНИЦЫН. «Конечно, эта система нужна. Но выдержит ли наша экономика такие расходы, и кто их будет оплачивать? В конце концов, эти расходы, будут оплачивать потребители», - заявил он в ходе расширенного заседания коллегии Минкомсвязи.

Создание универсальной электронной карты в России, напомним, предусмотрено законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Уполномоченной организацией, осуществляющей функции координатора и оператора проекта по внедрению универсальной карты, правительство определило ОАО «Универсальная электронная карта» (УЭК). Его учредителями являются Сбербанк (доля в уставном капитале - 34%), банки «Уралсиб» (33%) и «Ак Барс» (33%). Универсальную карту планируется использовать как удостоверение личности, а также для предоставления государственных услуг и проведения банковских операций. Ожидается, что россияне начнут получать карты уже в январе 2012 года. По планам чиновников, введение карты позволит в течение пяти лет более 50% денежных операций перевести в безналичную форму.

В Счетной палате полагают, что «Ростелеком» может реализовать проект внедрения универсальных электронных карт с меньшими затратами, чем предложили участники «УЭК», сказал Бесхмельницын. О запуске собственного проекта универсальной электронной карты банк ВТБ 24 и «Ростелеком» объявили 10 мая. Как говорилось в сообщении банка, ВТБ24 будет участвовать в эмиссии карт в качестве банка-эмитента, а «Ростелеком» станет организовывать технологическую возможность эмиссии и использования универсальных электронных карт. При этом стоимость проекта его участники не раскрывают. Сообщалось лишь, что проект ВТБ24 и «Ростелекома», в отличие от карт банков-участников «УЭК», предполагает выдачу универсальных карт гражданам добровольно. Кроме того, инициаторы нового проекта обещают выпускать карты международных платежных систем, тогда как «УЭК» ориентируется на карты Национальной платежной системы, что может ограничивать использование их карт только пределами России.