От сырьевой направленности экономики пора отвыкнуть

В Приморском крае продолжается активное строительство объектов саммита АТЭС. Но не стоит ограничивать развитие Приморья исключительно подготовкой к 2012 году. Здесь своим чередом идет реализация проектов, не связанных с грядущей встречей глав государств, но направленных на социально-экономическое благополучие региона и после 2012 года. Один из таких проектов - «Восточная нефтехимическая компания» мощностью 10 млн тонн в год, которую намеревается построить ОАО «НК «Роснефть».

О перспективах, открывающихся перед регионом с появлением нового мощного предприятия, рассказывает Виктор МЯСНИК, вице-губернатор Приморья по вопросам топливно-энергетического комплекса.

- Виктор Чеславович, раньше к Приморью сложно было применить такое словосочетание, как нефтегазовый комплекс. Сегодня мы наблюдаем реализацию на территории края крупных нефтегазовых проектов. В чем смысл развития данного направления экономики?

- Экономика Приморского края действительно, в силу определенных причин, в основном географических, традиционно ориентирована на несколько другие отрасли, такие, как рыбное хозяйство, судостроение. Однако новое время диктует новые правила. То же географическое положение Приморья делает его стратегически важным регионом при реализации масштабных государственных задач в других сферах экономики, ключевой из которых является нефтегазовая сфера. Край лежит на пути в Азиатско-Тихоокеанский регион, один из самых перспективных в мире. И трудно миновать Приморье, осуществляя программу интеграции в АТР.

Поэтому Приморский край, оставаясь в поле государственных интересов, планомерно реализует масштабные проекты нефтегазовой отрасли. С 2009 года успешно работает нефтеналивной порт в бухте Козьмино, ведется проработка вопроса строительства завода сжиженного природного газа под Владивостоком. Наконец, ведется реализация одного из наиболее крупных заявленных проектов - нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Находкинском городском округе. Эти проекты способны вывести экономику Приморья на совершенно новый уровень.

- Мы как-то привыкли к тому, что Россия в основном экспортирует сырье. Насколько серьезны планы государства по развитию перерабатывающей промышленности?

- Уже давно пора отвыкнуть от сырьевой направленности российской экономики. Новые тенденции стратегии развития государства заключаются в экспорте не дешевого сырья, а дорогостоящей продукции. К этому мы стремимся в настоящее время. Тем более у нас, помимо стремлений, есть все для этого необходимое - мощности, технологии, рабочие руки.

- В свое время выбор площадки под строительство Приморского НПЗ, проект которого предшествовал Восточной нефтехимической компании, вызывал неоднозначную реакцию у некоторых представителей общественности. На ваш взгляд, это обоснованно?

- Площадки под размещение того или иного промышленного объекта выбираются на основании анализа проектных и научно-исследовательских институтов. Проводятся общественные слушания, консультации, экспертизы. Падь Елизарова не была исключением. Все процедуры были соблюдены. Место выбиралось на основании заключения специалистов.

Новое предприятие планируется строить в районе поселка Первостроителей. Близость Восточного порта делает это место наиболее подходящим для размещения промышленного предприятия. Здесь также будет учитываться мнение и специалистов, и общественности. Особо подчеркну, что данный участок полностью соответствует всем нормам современного строительства и производства такого уровня.

- Какие возможности открывает строительство нефтехимического предприятия для экономики Приморья?

- Это серьезная заявка на укрепление экономического потенциала региона. Выпуск высокотехнологичной продукции позволит добиться ощутимого экономического эффекта. Реализация проекта даст импульс развитию многих смежных отраслей. Проект также будет способствовать увеличению доходной части бюджета за счёт серьезных налоговых отчислений. Он привлечет в край высококвалифицированных специалистов.

Хотелось бы отметить и то, что «Роснефть» комплексно подходит к реализации своих начинаний, и в ее планах - осуществление важных социальных проектов, в частности строительство нового жилого микрорайона в Находке, поддержка социальных программ. Мы признательны за помощь в решении социальных вопросов, которую компания осуществляет уже сейчас.

Но главное - это новый подход к экономике Приморья, основанный на качественном освоении инвестиций.