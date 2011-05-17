За контроль над портом Ванино будут бороться четыре крупнейших холдинга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обнародовала список компаний, подавших заявки на участие в аукционе по продаже 55% принадлежащих государству акций ОАО «Ванинский морской торговый порт» («Порт Ванино», Хабаровский край).

Среди претендентов - ЗАО «Сибуглемет» и входящее в него ОАО «Междуречье» (холдинг принадлежит Анатолию СКУРОВУ, Владимиру МЕЛЬНИЧЕНКО и Валентину БУХТОЯРОВУ), ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК, принадлежит Андрею МЕЛЬНИЧЕНКО и Сергею ПОПОВУ), ОАО «Холдинговая компания «СДС-Уголь» (входит в ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз», принадлежит Михаилу ФЕДЯЕВУ и Владимиру ГРИДИНУ) и одно ООО, аффилированное со структурами холдинга En+ Олега ДЕРИПАСКИ.

В списке из семи компаний также три неизвестных общества с ограниченной ответственностью - ООО «КАНОПУС», ООО «Трейд-Сервис» и ООО «Тим Консалт». Известно лишь, что одна из участвующих в конкурсе компаний находится под управлением En+ Group Олега ДЕРИПАСКИ.

Досье "ЗР"

ОАО «Ванинский морской торговый порт» - крупнейшая в Хабаровском крае стивидорная компания. Основными грузами являются уголь, цветные и черные металлы, лес и пиломатериалы, руда, контейнеры. Порт обладает 16 причалами, принимает и обрабатывает суда дедвейтом до 45 тыс. тонн. Грузооборот компании в 2010 году составил 6,1 млн тонн грузов, что на 0,2% больше показателя по итогам 2009 года. Через Ванино поставляются грузы в северо-восточные регионы России, Японию, Южную Корею, Китай, Австралию, США и другие страны АТР. С Сахалином порт Ванино связывает железнодорожная паромная линия Ванино - Холмск протяженностью 137 морских миль, которая обслуживается четырьмя судами Сахалинского морского пароходства.

Напомним, что открытый аукцион по продаже 55% акций порта состоится 19 мая.



Начальная цена госпакета составляет 934,125 млн рублей. Шаг аукциона - 10 млн рублей.



Претенденты на участие в торгах должны были до 13 мая внести на счет Росимущества задаток в размере 93,41 млн рублей.

По плану государства к 2020 году транспортный узел на базе портов Ванина и Советской Гавани будет перерабатывать 60-80 млн тонн грузов ежегодно. Поэтому претендентов на привлекательный актив предостаточно. Среди них только одна компания уже имеет стивидорные мощности в Ванинском порту - это СУЭК, которая на южной стороне бухты Мучке завершила строительство балкерного терминала по перевалке угля мощностью 12 млн тонн в год. В 2011 году на терминале планируется переработать 8-10 млн тонн. В северной части бухты Мучке ОАО «Мечел» (владеет ОАО «Торговый порт Посьет» в Приморском крае) получило площадку для строительства угольного терминала мощностью 20-25 млн тонн. Начало строительства ожидается в этом году.

Компания «Базовый Элемент» в бухте Ванина планирует строительство терминала для перегрузки глинозема и несколько универсальных причалов. Ввод этих объектов позволит увеличить мощности порта Ванино до 10 млн тонн в год. В то же время у структур Олега Дерипаски уже есть 27,768% (21,64% обыкновенных) акций порта Ванино, которые принадлежат бизнес-структурам предпринимателя через кипрскую компанию Soleggiato Investments Limited.

Досье "ЗР"

«Базовый элемент» (Базэл) - российская финансово-промышленная группа, созданная для управления активами, принадлежащими Олегу Дерипаске. Штаб-квартира находится в Москве. Группа основана в 2001 году на базе существовавшей c 1997 года группы «Сибирский алюминий». Олег Дерипаска - единственный бенефициарный владелец «Базэла». Юридически большинство активов компаний, входящих в «Базовый элемент», принадлежат компании Basic Element Ltd (зарегистрирована на острове Джерси), которая, в свою очередь, на 100% принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании A-Finance, бенефициаром которой является Дерипаска.

Именно у компании Дерипаски самые высокие шансы на победу, считают участники рынка.



Интерес олигарха понятен - в 2010 году через порт Ванино было импортировано 1 млн 221,7 тыс. тонн глинозема. Крупные производители угля уже обзавелись своими угольными терминалами и портами - Evraz Group принадлежит ОАО «Находкинский морской торговый порт», «Мечелу» - ОАО «Торговый порт Посьет», структуры «Кузбассразрезугля» контролируют ОАО «Восточный порт».

Что касается «Сибуглемета», то он планировал построить терминал по перевалке угля в бухте Суходол. Однако планы угольщиков столкнулись с активным противодействием жителей Большого Камня, расположенного в 4 км от места предполагаемого строительства, и окрестных поселков, и в 2007 году на проект строительства терминала в Суходоле было наложено вето. В начале 2008 года холдинг победил в аукционе по покупке госпакета акций ОАО «Восточный порт», но потом был вынужден его вернуть из-за нарушений при проведении торгов.

«Соперников у Дерипаски по большому счету нет. У олигарха огромный ресурс и опыт подобных приобретений. Что касается угольщиков, то они скорее рассчитывают лишь обозначить интерес. Порт Ванино географически расположен в черте города, и перевести его только под перевалку угля практически нереально», - считает один из участников рынка.