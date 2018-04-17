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Сын главы Сахалина открывает свой бизнес в Приморье

17 Апреля 2018, 14:01 | Дальний Восток

Губернатор Сахалина Олег КОЖЕМЯКО, не видит сына в большой политике. Известный в прошлом бизнесмен ждет от продолжателя рода успеха в организации собственного бизнеса. Об этом Олег Кожемяко сообщил, отвечая на вопрос Деловой газеты «Золотой Рог». По данным Деловой газеты «Золотой Рог», речь идет идет о ООО «НК-лотус», которое планирует построить тепличный комплекс на территории опережающего развития «Михайловский» в Приморском крае.

В настоящее время Никита Олегович КОЖЕМЯКО входит в состав совета директоров ПАО «Преображенская база тралового и рефрижераторного флота» (ПБТФ, Приморский край), в котором ему напрямую принадлежит 0,94% акций.

«Я бы пожелал сыну заниматься все-таки какими-то производственными делами. Причем, ни в коем разе не продолжать (начатое мной. - Прим. авт.). Что-то он может продолжить. Но не должно быть так, чтобы история отца его сопровождала. Взял готовое предприятие и дальше, как говорится, «плыл по жизни», не особо прикладывая усилия к созданию чего-то своего. Он (бизнес) никогда не будет считаться его своим, ни в глазах земляков, а он родился в Приморье, ни в чьих-то глазах. Поэтому у него (Никиты Олеговича) сейчас свой путь. Он в Приморье формирует свое дело. Формирует его с нуля. Думаю, что придет время, и вы о нем (деле) узнаете. Но никаких политических… Слава Богу, хватает в семье одного (политика). В этом вопросе ни взглядов, ни пониманий нет. Есть задача работать на благо родной земли. Делать свое дело, формировать свой, как говорится, экипаж. Своих людей, своих единомышленников. И дальше вести его. Конечно, условия у него несколько лучшие (чем были у нас). Но и задач больше. В любом случае, мы поможем с каким-то первоначальным капиталом. Отправная точка фундаментальная есть. Но и задачи больше» - сообщил губернатор.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», Никита Кожемяко является единственным учредителем ООО Комплекс семейного отдыха «Бухта Петрова» (зарегистрировано во Владивостоке в мае 2016 года). По итогам 2016 года эта компания принесла Кожемяко-младшему 2,274 млн рублей чистой прибыли (данные за 2017 год еще не раскрывались).

Также Никите Кожемяко принадлежит 100% долей ООО «Аркобалено» (Владивосток, специализация - деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания), 100% капитала ООО «Льдинка» и ООО «Тиррено», 92,82% капитала «Специализированное автотранспортное предприятие» (все – Владивосток).

Есть в «портфеле» Никиты Олеговича и хорошо знакомый его отцу рыбный бизнес. Так, Кожемяко-младший владеет 30% акций АО «Преображенский рыбокомбинат» (52% принадлежит ПАО «ПБТФ») и 49% ООО «Восход» (51% принадлежит ПАО «ПБТФ»). Последняя компания, созданная в октябре 2016 года, планирует инвестировать 126 млн рублей в создание в Приморье, в рамках Свободного порта Владивосток, предприятия по добыче и первичной переработке краба. Ценный ресурс предполагается вылавливать в подзоне Приморье. Проект разделен на два этапа. Сначала - аренда промыслового судна у ПАО «ПБТФ» и выпуск до 360 тонн в год свежемороженого краба. С 2018 года, после приобретения собственного судна, компания рассчитывает использовать только собственные мощности и производить в год до 530 тонн живого краба.

На фото: Олег Кожемяко ответил на вопрос Деловой газеты «Золотой Рог».

Фото Марины Божко.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Сахалин  ПБТФ  кожемяко 



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