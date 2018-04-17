Приморская клубничка

Event-календарь Приморья в 2018 году: джаз, рок, праздник клубники, яхты и еще три сотни поводов приехать в самый теплый регион Дальнего Востока

Событийный туризм - один из самых эффективных инструментов привлечения туристов в Приморье. В 2018 году в крае будут проведены сотни развлекательных и деловых мероприятий, которые преследуют цель не только привлечь гостей из других стран, но и развлечь местных жителей, а также обсудить важные деловые вопросы.

В рамках реализации государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы» АНО «Туристско-Информационный Центр» Приморья подготовил Календарь масштабных мероприятий в сфере событийного туризма, которые пройдут в крае в 2018 году. Всего таких мероприятий - более трехсот, а в красочный календарь, опубликованный на сайте АНО «ТИЦ», вошли 39 самых интересных событий. Деловая газета «Золотой Рог», в свою очередь, сформировала собственную версию, или ТОП-10 самых знаковых событий, которые ждут гостей и жителей края в 2018 году.

Pacific Style Week - неделя моды

Владивосток, 20 апреля

Pacific Style Week - молодой проект Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, из дверей которого вышло не одно поколение успешных российских дизайнеров. Все они обучались на кафедре сервисных технологий.

Первая неделя моды прошла во Владивостоке в 2013 году. В самом начале в ней участвовали уже состоявшиеся дизайнеры, но уже на третий год звездами PSW стали молодые дизайнеры из России и стран АТР (Кореи, Китая, Японии). Как отмечают в университете, акцент сместился в эту сторону неслучайно: Pacific Style Week и задумывалась для того, чтобы дать аудитории услышать голос молодых художников. Их в Приморье, между прочим, очень много: эксперты индустрии моды региона шутят, что во Владивостоке «куда ни плюнь, попадёшь в модельера».

Четвертый тихоокеанский туристский форум

Владивосток, 17-20 мая

На ежегодном ТТФ во Владивостоке эксперты из России и стран АТР каждый раз обсуждают и находят решения важным вопросам, которые встают перед туриндустрией Дальнего Востока и стран АТР. В этом году на форум, который пройдет на площадке кампуса ДВФУ, приедут более 1000 участников, многие из которых презентуют свои туристские продукты. Сделают это и муниципальные образования Приморского края и Дальнего Востока. Кроме того, будет обсуждаться перспектива становления Приморья туристическим хабом, через который иностранные туристы будут попадать в Центральную Россию.

Международная туристская выставка PITE

Владивосток, 18-20 мая

Одновременно с ТТФ на площадке ДВФУ пройдет XXII Тихоокеанская международная туристская выставка «PITE». Вот уже 22 года представители турбизнеса и индустрии гостеприимства собираются во Владивостоке для расширения контактов, презентации новых турпродуктов, а также для обсуждения актуальных вопросов в работе туротрасли.

В этом году среди участников выставки будут не только операторы, по традиции предлагающие экскурсионные туры и пляжный отдых, но и компании, продвигающие спортивный, медицинский и деловой туризм. Они также выступят со своими предложениями и программами.

Владивосток Бот Шоу 2018

Владивосток, 18-20 мая

Десятая международная выставка яхт и катеров «Vladivostok Boat Show» в этом году неизменно состоится на площадке владивостокского яхт-клуба «Семь футов».

Владивосток, между прочим, признан центром яхтенного и морского туризма на Дальнем Востоке, и каждый год самая масштабная в регионе выставка привлекает сотни туристов, интересующихся яхтенным спортом и не только.

Напомним, что в 2017 году «Vladivostok Boat Show» стала площадкой для участия более 50 компаний из России и стран Азиатско-Тихоокеанского Региона. За три дня Выставку посетило более 5000 человек, а в 2018 году организаторы планирую превзойти этот результат.

Международный телевизионный фестиваль «Человек и море»

Владивосток, 7 июня

Фестиваль морской телевизионной документалистики пройдет во Владивостоке уже в четырнадцатый раз. Как отмечают организаторы, в последние годы потенциальные участники присылают им тысячи работ со всего мира, а это значит, что фестиваль стал привлекать внимание сообщества документалистов и превратился в площадку трансляции качественного документального кино.

В прошлом году Гран-При фестиваля достался фильму российского телеканала «Т-24» «Жить морем» о жизни приморских рыбаков на путине в Охотском море. В этом году прием заявок начался 20 марта, а с правилами и регламентом фестиваля можно познакомиться на сайте vestiprim.ru.

Фестиваль клубники «Клубничная столица Приморья»

Спасск-Дальний, 23 июня

Сладкую, сочную клубнику, выращенную в приморском Спасске-Дальнем, каждый сезон можно купить в магазинах и на улочках любого города края. Приморскую экологически чистую клубнику любят не только жители края, но и гости, поэтому на ежегодном фестивале в конце июня организаторы планируют развлечь сотни туристов. Гостей фестиваля ждут конкурсы, призы и подарки, мастер-классы, театрализованные представления, а главное - вкусная клубника.

Музыкальный фестиваль «Мариинский»

Владивосток, начало августа

Международный дальневосточный фестиваль «Мариинский» пройдет во Владивостоке в третий раз на Приморской сцене Мариинского театра в начале августа. Он представит собой музыкальный форум, цель которого заключается в объединении профессиональных исполнителей и любителей классической музыки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, в рамках фестиваля, который растянется на недели, будут проведены спектакли и концерты в городах Дальнего Востока, а также в странах АТР.

Фестиваль V-ROX

Последняя неделя августа, Владивосток

V-ROX - это крупномасштабный городской музыкальный фестиваль, и в то же время - международный форум по вопросам музыкальной индустрии и культурному менеджменту. Он проводится во Владивостоке с 2013 года в последние выходные августа, когда в городе тепло и солнечно. Основатель V-ROX’а - лидер группы «Мумий Тролль», родившийся во Владивостоке, Илья Лагутенко.

Вот только неизвестно, будет ли он курировать международный фестиваль в этом году. В прошлом году он сообщил, что делать шестой V-ROX владивостокцы будут сами.

ASIA PACIFIC D1, PrimRing GP

14-16 сентября, город Артём

D1 Grand-Prix Series - это профессиональная лига дрифтинга в Японии, родине этого зрелищного и технически сложного вида автоспорта. Первый этап D1GP прошел в 2001 году, а в 2018 гонка уже в пятый, юбилейный раз, пройдет во Владивостоке на площадке ТРК «Приморское кольцо».

- Дрифт - зрелищный и популярный вид автоспорта, соревнования по которому проходят уже в 36 странах мира. На этапах D1 участники соревнуются в динамичности и красоте прохождения трассы по определенной траектории, контролируя скорость в заносе, угол постановки машины и траекторию прохождения трассы, - отмечают организаторы на сайте проекта. - Для дрифта также очень важна зрелищность - ведь зрители тоже являются своего рода судьями, взыскательными и ценящими красоту проезда. Соревнования по дрифту D1 состоят из двух главных частей: одиночных и парных заездов.

Международный джазовый фестиваль

Владивосток, ноябрь

Международный джазовый фестиваль в 15-й раз пройдет во Владивостоке в середине ноября этого года. Главной концертной площадкой фестиваля по традиции выступит большой зал Приморской краевой филармонии.

Участники фестиваля - это звезды джаза мирового масштаба, а также дальневосточные джазовые музыканты, приезжающие во Владивосток не только для выступлений, но и для плодотворного общения с коллегами. За все время на фестивале свое мастерство показали такие звезды, как Билли Кобэм, Ренди Брекер, Марко Миннеманн, Грег Хау, Диана Пентон, Эдмар Кастанеда, джаз-трио «Chicken & Friends», Игорь Бутман и другие исполнители с мировым именем.

КСТАТИ

Успеть ко Дню тигра

В 2017 году АНО «ТИЦ ПК» проконсультировали свыше 125 тысяч гостей, в том числе на международных мероприятиях. В основном это туристы из Китая, Республики Корея, Японии, но также и путешественники из Германии, США, Англии, Италии, Испании, Австралии, Чехии и других государств.

- Обычно иностранцы уже имеют представление об основных наших достопримечательностях - Приморском океанариуме, Ворошиловской батарее, Приморской Мариинке, они просят рассказать, как добраться до этих мест, - отметила директор «Туристско-информационного центра Приморского края» Дарья ГУСЕВА. - Поэтому в основном мы помогаем туристам выстроить их маршрут, рассказываем, где еще нужно побывать, помогаем покупать билеты куда-либо. Также гости часто интересуются событийными мероприятиями, здесь нам и помогает наш событийный календарь.

Иностранные туристы узнают о календаре событий в Приморье через нашу полиграфическую продукцию, в которой отражены основные мероприятия, проходящие в крае в течение года. Также мы распространяем информацию через различные туристские порталы, национальные офисы Visit Russia, расположенные в разных частях света, на туристских выставках и роад-шоу, в социальных сетях и на нашем сайте. Кроме того, консультируем туристов в офисах ТИЦ.

На фото: Владивосток признан центром яхтенного и морского туризма на Дальнем Востоке, и каждый год самая масштабная в регионе выставка «Владивосток Бот Шоу 2018» привлекает сотни туристов, интересующихся яхтенным спортом и не только…

Фото автора.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.