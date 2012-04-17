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Минкомсвязи не одобрило попытку монополизации электронной отчетности
При сдаче в Росалкогольрегулирование копии декларации об объеме розничных продаж алкогольной продукции организация может пользоваться услугами любого из аккредитованных удостоверяющих центров. Такова официальная позиция Минкомсвязи.
С 1995 года, согласно закону №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», производители и оптовые продавцы алкоголя обязаны отчитываться о производстве и продажах продукции.
В 2011 году в закон внесли поправки, в соответствии с которыми отчитываться необходимо также розничным продавцам, а также индивидуальным предпринимателям, торгующим пивом. Декларации должны предоставляться в соответствующие органы исполнительной власти субъектов РФ, причем обязательна электронная форма подачи декларации. Копии деклараций должны предоставляться в Росалкогольрегулирование (РАР) также в электронном виде.
Конкретный порядок сдачи таких деклараций до сих пор не определен. Но в конце января РАР отправило в органы исполнительной власти субъектов РФ письмо, в котором указало, что сдача должна проводиться только через Удостоверяющий центр ФГУП «ЦентрИнформ».
Документ вызвал недоумение, его восприняли как попытку монополизировать предоставление услуг электронной сдачи отчетности. Несколько компаний и предпринимателей Хабаровского края отправили запросы в Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, в которых попросили разъяснить порядок сдачи алкогольной отчетности в электронном виде.
Да, компания может выбирать, сервисами какого удостоверяющего центра ей пользоваться, ответили из Минкомсвязи. «Мы считаем, что организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, вправе направлять в Росалкогольрегулирование копии деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в электронной форме, подписанные электронной цифровой подписью любого из удостоверяющих центров, входящих в единую систему удостоверяющих центров».
Евгений ПЕТРОВ, «Золотой Рог».
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