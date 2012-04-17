Детектор лжи применяют 9% работодателей

Детектор лжи, ещё недавно казавшийся россиянам экзотикой, сегодня занял своё место в работе не только правоохранительных органов, но и кадровых служб. С его помощью работодатели (9%) надеются узнать о соискателях больше, чем те говорят о себе, а также выявить, не склонен ли кандидат к обману.

При этом 2% компаний используют его для подбора кандидатов на все без исключения должности, ещё 7% - лишь на некоторые позиции. Отметим, что в апреле 2010 года распространённость подобных исследований была примерно такой же, пишет Superjob.ru.

«Золотой Рог».