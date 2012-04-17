Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Микрообучение входит в моду
Микрообучение – полезный инструмент развития для тех, кто живет в режиме цейтнота. В ситуации «время - деньги» тратить это самое время на чистое обучение и развитие вместо решения текущих рабочих задач не всегда разумно и возможно. Небольшие по объему порции обучения предлагают альтернативное решение для занятых сотрудников.
«Воспринимайте это, как прием витаминов», – говорит Дейв БАСАРАБ, независимый консультант по обучению и бывший директор по обучению и развитию персонала. – «Одна порция в день. Вы можете выкроить время для 2 дней классического тренинга вне офиса? Нет. А найдете 20 минут на то, чтобы научиться чему-то новому? Легко».
Басараб начал использовать микрообучение или «обучающие впрыски», как он называет их, когда его назначили ответственным за обучение специалистов по продажам в одной из компаний, где он работал ранее. Обучающие эпизоды длиной в 20 минут и менее были разработаны с целью найти баланс между желанием менеджеров как можно чаще видеть своих специалистов по продажам «в полях» и необходимостью их регулярно обучать. «Микрообучение дает участникам возможность самостоятельно учиться в удобном режиме без ущерба для работы,» – отмечает Басараб. Его обучающие «впрыски» доступны через мобильные устройства и представляют собой 8-10-минутные аудиозаписи диалогов с экспертом по определенной теме. В дополнение к ним предлагается справочник. Разделы могут комбинироваться друг с другом, что делает весь курс сравнимым по объему с одно- или двухдневным традиционным тренингом, пишет Trainings.ru.
Сотрудники могут обучаться в периоды затишья в работе или по дороге в офис. «Обучение в данном случае происходит тогда, когда мне это необходимо, в противовес классической ситуации, когда отдел обучения предоставляет мне такую возможность», – поясняет Басараб.
Все, что нужно для записи аудиоматериала, – это эксперт, наушники, соединенные с компьютером, и какая-нибудь программа, позволяющая делать MP3-записи и редактировать их. В вопросе экономии денег и времени микрообучение – выигрышная альтернатива стандартным тренингам, которые требуют непосредственного участия, отрыва от работы, а порой и командировок. Для проверки понимания можно проводить вебинары, когда участники микрообучения собираются в виртуальные группы на специальные постучебные сессии с инструктором.
У использования микрообучения есть свои недостатки. Этот подход хорошо работает для усвоения фундаментальных знаний – таких как правила безопасности труда, основы маркетинга или финансов. Там, где требуется отработка на практике и применение полученных знаний и навыков в режиме реального времени, микрообучение не достаточно эффективно.
«Если надо обучить сотрудника навыкам коучинга, то делать это в формате микрообучения – не самая лучшая идея», - поясняет Басараб. Он также призывает специалистов по обучению и развитию учитывать потребности и стиль обучения конкретного человека.Самый большой недостаток микрообучения, по мнению Басараба, в сложности отслеживания и оценки его эффективности – проблема, особенно актуальная для дистанционных форматов обучения. «Если вы предоставляете в распоряжение сотрудников 15 «обучающих впрысков» и предлагаете им пройти обучение. Большинство людей не пройдут его», – констатирует Дейв Басараб.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Выпускники школ считают работу на Дальневосточной магистрали перспективной
- Путин послал "Яндекс" во Владивосток
- Основной тренд III Медиасаммита - китайский разворот дальневосточных медиа
- Хэдлайнером III Дальневосточного МедиаСаммита станет Василий Уткин
- ВГУЭС взялся за кооперативное строительство
- Бизнес- школу "Сколково" представили в "Пушкинском"
- Русский стал языком бизнеса на приграничных территориях Китая
- Изобретательство и экономика в Хабаровском крае пока мало пересекаются
- MBA с китайским акцентом
- Управление государственными и муниципальными заказами
Новости раздела
- Во Владивостоке во время ВЭФ Якутия намерена подписать более 35 соглашений
- На Сахалине начали разводить "Белого Великана" и "Советскую шиншиллу"
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- Приморский филиал РАНХиГС объявляет курс Express MBA
- Якутия выбирает "цифру"
- Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской
- Дальневосточная железная дорога: к каждому клиенту - свой подход
- Георгий Шперлинг: Газовые сети Дальнего Востока прирастают сотнями километров
- Андрей Левыкин: Перед дальневосточными городами открываются цифровые возможности
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Как избавиться от машины, которую невозможно продать
- Столичный пенсионер богаче приморского в среднем на треть
- ФАС сочла физическим недостатком миниатюрный размер женской груди
- Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке