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Микрообучение входит в моду

17 Апреля 2012, 01:27 | Дальний Восток

Микрообучение – полезный инструмент развития для тех, кто живет в режиме цейтнота. В ситуации «время - деньги» тратить это самое время на чистое обучение и развитие вместо решения текущих рабочих задач не всегда разумно и возможно. Небольшие по объему порции обучения предлагают альтернативное решение для занятых сотрудников.

«Воспринимайте это, как прием витаминов», – говорит Дейв БАСАРАБ, независимый консультант по обучению и бывший директор по обучению и развитию персонала. – «Одна порция в день. Вы можете выкроить время для 2 дней классического тренинга вне офиса? Нет. А найдете 20 минут на то, чтобы научиться чему-то новому? Легко».

Басараб начал использовать микрообучение или «обучающие впрыски», как он называет их, когда его назначили ответственным за обучение специалистов по продажам в одной из компаний, где он работал ранее. Обучающие эпизоды длиной в 20 минут и менее были разработаны с целью найти баланс между желанием менеджеров как можно чаще видеть своих специалистов по продажам «в полях» и необходимостью их регулярно обучать. «Микрообучение дает участникам возможность самостоятельно учиться в удобном режиме без ущерба для работы,» – отмечает Басараб. Его обучающие «впрыски» доступны через мобильные устройства и представляют собой 8-10-минутные аудиозаписи диалогов с экспертом по определенной теме. В дополнение к ним предлагается справочник. Разделы могут комбинироваться друг с другом, что делает весь курс сравнимым по объему с одно- или двухдневным традиционным тренингом, пишет Trainings.ru.

Сотрудники могут обучаться в периоды затишья в работе или по дороге в офис. «Обучение в данном случае происходит тогда, когда мне это необходимо, в противовес классической ситуации, когда отдел обучения предоставляет мне такую возможность», – поясняет Басараб.

Все, что нужно для записи аудиоматериала, – это эксперт, наушники, соединенные с компьютером, и какая-нибудь программа, позволяющая делать MP3-записи и редактировать их. В вопросе экономии денег и времени микрообучение – выигрышная альтернатива стандартным тренингам, которые требуют непосредственного участия, отрыва от работы, а порой и командировок. Для проверки понимания можно проводить вебинары, когда участники микрообучения собираются в виртуальные группы на специальные постучебные сессии с инструктором.

У использования микрообучения есть свои недостатки. Этот подход хорошо работает для усвоения фундаментальных знаний – таких как правила безопасности труда, основы маркетинга или финансов. Там, где требуется отработка на практике и применение полученных знаний и навыков в режиме реального времени, микрообучение не достаточно эффективно.

«Если надо обучить сотрудника навыкам коучинга, то делать это в формате микрообучения – не самая лучшая идея», - поясняет Басараб. Он также призывает специалистов по обучению и развитию учитывать потребности и стиль обучения конкретного человека.Самый большой недостаток микрообучения, по мнению Басараба, в сложности отслеживания и оценки его эффективности – проблема, особенно актуальная для дистанционных форматов обучения. «Если вы предоставляете в распоряжение сотрудников 15 «обучающих впрысков» и предлагаете им пройти обучение. Большинство людей не пройдут его», – констатирует Дейв Басараб.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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