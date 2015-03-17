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Соглашение о взаимодействии подписали "Ростелеком" и Правительство Магаданской области

17 Марта 2015, 18:04 | Дальний Восток

17 марта Правительство Магаданской области и ОАО «Ростелеком» подписали Соглашение о взаимодействии в сфере реализации инвестиционных проектов на территории области.

В церемонии подписания приняли участие губернатор Магаданской области Владимир Печеный и директор Магаданского филиала ОАО «Ростелеком» Сергей Власов, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе "Ростелекома".

Целью Соглашения является эффективное и взаимовыгодное сотрудничество, направленное на создание благоприятных условий для развития экономики области. Документ определяет основные векторы совместной работы при реализации инвестиционных проектов «Ростелекома». Стороны намерены способствовать реализации проекта «Строительство подводной волоконно-оптической линии связи «Камчатка – Сахалин – Магадан», в состав которого входит и строительство наземной  волоконно-оптической линии связи «Магадан – Ола».

«Строительство волоконно-оптических линий связи устранит цифровое неравенство и даст дополнительный импульс к социально-экономическому развитию Магаданской области», – подчеркнул губернатор Магаданской области Владимир Печеный.

«Соглашение о взаимодействии свидетельствует о поддержке руководством Магаданской области наших усилий, направленных  на предоставление современных качественных телекоммуникационных услуг связи на территории региона, – говорит директор Магаданского филиала ОАО «Ростелеком» Сергей Власов. –  Документ позволит оперативно решать вопросы по реализации данных инвестиционных проектов».

Подписание соглашения – это продолжение партнерских отношений между «Ростелекомом» и Правительством  Магаданской области. Компания на долгосрочной основе реализует взаимодействие с региональными органами власти на всей территории предоставления своих услуг, расширяя социально-экономическое партнерство и повышая уровень доверия абонентов к компании.

Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: связь  Ростелеком 



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