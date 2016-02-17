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Бизнесу на Дальнем Востоке стали доступны инвестиции под 5% годовых

17 Февраля 2016, 08:34 | Дальний Восток

Совет директоров Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона утвердил новую редакцию Меморандума об инвестиционной деятельности, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Согласно принятому решению стоимость капитала для инициаторов проектов в макрорегионе снижена в два раза – с 11% до 5% годовых в рублях.

В предыдущей редакции инвестиционного меморандума целевая доходность инвестиций Фонда в проекты на Дальнем Востоке была «плавающей» и определялась исходя из средней доходности облигаций федерального займа за три года, предшествующие входу Фонда в проект, с коэффициентом 1,2. То есть, Фонд предоставлял финансирование в среднем под 11% годовых.

В новой редакции меморандума плановая доходность инвестиций Фонда в проекты на момент принятия инвестиционных решений будет зафиксирована на уровне 5% годовых.

Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка: «Сегодня в российской экономике существует большой и неудовлетворенный спрос на дешевые и длинные деньги. Принятое сегодня решение – это ответ на этот спрос. Более низкая ставка – значит, более широкий спектр проектов может быть экономически эффективен для реализации на Дальнем Востоке».

«В этом году Фонд будет вести более агрессивную инвестиционную политику. Для этого мы намерены модифицировать правила, перенастроить инвестиционные процессы, чтобы стать еще более эффективным институтом развития для региона. Снижение цены капитала – только первый шаг в этом направлении», – заявил генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: АО Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона создан по инициативе Президента РФ и Председателя Правительства РФ. Осуществляет инвестиции в создание новых предприятий и объектов инфраструктуры, которые обладают значимым социально-экономическим эффектом. В своей деятельности Фонд взаимодействует с Полпредством Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития и акционером — Внешэкономбанком, являясь элементом единой системы государственных институтов, созданных для ускоренного развития Дальнего Востока.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: кредит  деньги  фонда развития дальнего востока и байкальского региона  ставка  Галушка  финансы  фонд  меморандум  минвостокразвития 



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