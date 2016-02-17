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Оценка заемщика стала более гибкой
Банки переориентировались на новые модели оценки рисков при выдаче кредитов бизнесу, каждая кредитная организация выстраивает свою риск-культуру
Повышенные риски в экономике и желание быть ближе к клиенту заставили банки переориентироваться на другие модели оценки рисков при кредитовании бизнеса. Активно применяемый ранее скоринг уступил место индивидуальному подходу к конкретному предприятию. Эксперты Деловой газеты «Золотой Рог» рассказали, как проходит процедура андеррайтинга и что может приблизить клиента к положительному решению по займу.
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Основа любой процедуры одобрения кредита примерно одинакова: оценка финансово-хозяйственной деятельности, что говорит о платежеспособности клиента, оценка проекта, рисков по данному проекту, благонадежности клиента (кредитная история), репутационные риски, участие в судебных разбирательствах, банкротство и оценка залогов. Но, несмотря на незыблемые основы, каждый банк выстраивает свою риск-культуру.
Досье "Золотого Рога": Скоринг (scoring) – используемая банками система оценки клиентов, в основе которой заложены статистические методы. Как правило, это компьютерная программа, куда вводятся данные потенциального заемщика. В ответ выдается результат – стоит ли предоставлять ему кредит. Название «скоринг» происходит от английского слова score, то есть «счет».
В Сбербанке в 2012 году был создан межрегиональный центр андеррайтинга. При его создании в рамках подразделения центрального подчинения были объединены четыре направления андеррайтинга банка: корпоративный андеррайтинг, андеррайтинг субъектов малого предпринимательства, андеррайтинг малого бизнеса и андеррайтинг физических лиц. В Сбербанке действует единая система независимой экспертизы рисков. Всего создано 6 центров корпоративного андеррайтинга - в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре.
- Андеррайтер при проведении экспертизы анализирует заключения служб банка, обязательно проводится анализ информации о характеристиках и тенденциях отрасли и позициях заемщика в данной отрасли, проводится проверка связанности заемщика с другими юридическими лицами, в случае проектного финансирования инвестиционного кредитования обязательно проводится анализ информации по проекту. В корпоративном андеррайтинге применяется исключительно индивидуальный подход в оценке рисков - рассмотрение каждой кредитной заявки, что позволяет более точно учесть возможности и потребности конкретного заемщика, - рассказала директор управления кредитования и проектного финансирования Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Юлия СТОЛЫПИНА.
Индивидуальный подход к оценке кредитных рисков каждого заемщика применяется также в банке «Открытие». Заместитель управляющего филиала «Дальневосточный» банка «Открытие» по кредитным операциям малого бизнеса Татьяна КОРОЛЕВА отмечает, что разные виды деятельности клиентов не могут оцениваться одинаково.
«Как возможно шаблонно подойти к оценке торговой точки с продуктами питания и, допустим, деятельности маршрутных автобусов по перевозке людей? Понятно, что это совершенно разные бизнесы и оцениваться они должны индивидуально. Также немало клиентов, у которых одновременно действуют несколько направлений деятельности. Оценка рисков - это целый комплекс мероприятий, в результате проведения которых и делается вывод о возможности кредитования конкретного клиента. В связи с этим скоринг в банке при кредитовании малого бизнеса не применяется», - говорит банкир.
Эксперты Альфа-Банка согласны с тем, что скоринг и корпоративное кредитование несовместимы. Единственный случай, когда банк применяет упрощенные подходы к рассмотрению кредитной заявки, - небольшой пилотный кластер сервисного кредитования. В данном случае кредиты предоставляются не как основной продукт, а как одна из преференций стабильным и долгосрочным клиентам уровня среднего бизнеса.
- По «номенклатуре» перечень экспертиз типовой: служба безопасности, юрэкспертиза, анализ обеспечения, и основное - анализ финансовой модели потенциального заемщика. По содержанию о каждой из экспертиз можно рассказать достаточно много, даже не выходя за рамки корпоративной этики и банковской тайны. Дальневосточного андеррайтинга как подвида анализа нет - мы работаем по единым стандартам и кредитной политике банка, - рассказал начальник кредитного отдела блока КИБ филиала «Хабаровский», руководитель кредитного подразделения регионального центра «Тихоокеанский» Альфа-Банка Андрей СТАНИШЕВСКИЙ.
Некоторые региональные особенности в оценке рисков, как правило, проявляются в местных банках. Так, в Примсоцбанке на традиционно домашних территориях, особенно в небольших городах, хорошо работает принцип «знай своего клиента». На таких территориях и уровень дефолтов достаточно низок, сообщил начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Алексей ПАСТУХОВ.
При этом полного отказа от скоринговых моделей не произошло. Например, в Примсоцбанке модель скоринга активно применяется при выдаче банковских гарантий, обеспечивающих контракты в рамках 44-ФЗ или 223-ФЗ. В IV квартале 2015 года банк предоставил порядка 480 гарантий, средний срок размещения которых в реестре гарантий с момента обращения составил 24 часа.
- В Сбербанке скоринг применяется к кредитным продуктам с низким уровнем риска: гарантии в пользу ФНС, ФТС, РАР, кредиты и гарантии под залог векселей, тендерные кредиты, экспресс-овердрафт. Для малого бизнеса скорринговая модель применяется при технологии экспресс-кредитования («Кредитная фабрика»), то есть при потребности получения беззалогового кредита в сжатые сроки (до 3-х рабочих дней) и на небольшую сумму (до 3-х млн рублей). Залоговые кредиты на более крупные суммы проходят обязательную процедуру индивидуальной оценки заемщика с участием андеррайтера, - рассказала директор управления продаж малому бизнесу Дальневосточного Сбербанка Ирина ЛЕОНОВА.
С учетом рисков…
Растущие риски во всех сферах экономики не могли не отразиться на оценке кредитных рисков. Конец 2014 года показал, что к рискам в банковской сфере нужно подходить с особой серьезностью, и большинство надежных кредитных организаций в 2015 году меняли и совершенствовали свои требования в части выдачи займов.
- В кризисное время банк «Открытие» не может не принимать во внимание возрастающие риски невозвратов кредитов и предпринимает все возможные меры для недопущения роста просроченной задолженности, - подчеркнула Татьяна Королева. - Так, изменились условия обеспечения кредитов: уменьшилась доля товаров в обороте в структуре обеспечения, снизилась возможная сумма кредита без обеспечения. Некоторые виды деятельности банк кредитует с большой осторожностью, так как риски ухудшения деятельности в этих отраслях существенно выше, чем в остальных.
В Сбербанке в начале 2015 года ужесточились требования к обеспечению кредита и финансовому положению заемщика, были введены ограничения по кредитованию высокорискованных отраслей (строительство, розничная торговля). Но уже во втором полугодии прошлого года часть введенных ограничений была либерализована. Также в 2015 году для обеспечения высокого качества корпоративного портфеля в банке внедрен единый кредитный процесс, устанавливающий единые подходы к оценке кредитных рисков по кредитным операциям и операциям на финансовых рынках.
Если ранее в Сбербанке анализ платежеспособности проводился в отношении непосредственно заемщика, то в рамках единого кредитного процесса анализируется финансовая устойчивость конечного носителя риска - лица, денежные потоки которого служат источником погашения обязательств контрагента перед банком, возникающего при заключении сделки. Конечным носителем риска может являться заемщик, консолидированная группа, доминирующий член группы, поручитель.
- Еще одним новшеством является внедрение группового кредитного процесса - это единые принципы работы с единым клиентом, объединениями единых клиентов для всех участников группы «Сбербанк», правила взаимодействия между участниками группы, консолидация информации по единым клиентам при оценке и принятии кредитного риска. Единый клиент - это контрагент одного или нескольких участников группы «Сбербанк», информация о планирующихся либо имеющихся обязательствах которого агрегирована на уровне группы «Сбербанк», - рассказала Юлия Столыпина.
В Примсоцбанке за прошедший год произошла лишь корректировка сумм беззалогового кредитования. В остальном обеспечить качественный кредитный портфель банку позволила тесная работа с клиентом без применения скоринговых моделей, сообщил Алексей Пастухов.
Как отметил Андрей Станишевский, основных трендов в подходе к кредитованию в прошлом году несколько. Во-первых, очень осторожное отношение к финансированию инвестиций, как по целевому назначению, так и по срокам. Во-вторых, сокращение сроков кредитования - наиболее типовыми кейсами являются кредитные продукты срочностью до 12 месяцев. Справедливо отметить, что и потребности клиентов в большей степени переформатировались на оборотное финансирование: высокие в сравнении с ретроспективой процентные ставки и сложность прогнозирования в горизонте более чем на 1 год не располагают к вхождению в глобальные проекты. При этом Андрей Станишевский подчеркивает, что Альфа-Банк по-прежнему готов анализировать смелые и рациональные заявки - при понимании экономики проекта.
- Кроме того, существенно скорректировалось отношение к компаниям с высокой импортной и экспортной составляющей в составе товарных потоков, - отметил Андрей Станишевский. - Еще одна тенденция - это фокус на обеспеченность выдаваемых продуктов: в текущем моменте пул прямых и гипотетических рисков не имеет четкого разграничения, слишком высока динамика процессов - как следствие, наличие твердого и ликвидного залога однозначно усиливает позицию клиента при рассмотрении проекта.
…И пониманием специфики
Существенное значение при процедуре андеррайтинга имеют полнота и достоверность предоставленной информации. Абсолютно все банкиры отмечают, что клиенту необходимо быть открытым по отношению к банку.
- Я бы посоветовала предпринимателям быть открытыми с кредитными экспертами при рассмотрении кредитной заявки и воспринимать банк как равноправного партнера, у которого нет задачи навредить бизнесу. Наоборот, банк стремится сделать так, чтобы бизнес развивался и увеличивался. Лучше, чем сам собственник, бизнес не знает никто. И иногда нежелание собственника открыто показывать свой бизнес банку приводит не только к затягиванию процесса, но и к отказу в выдаче кредита, - посоветовала Татьяна Королева.
Кроме того, очень важны полнота и непротиворечивость предоставленных по заявке документов, экономическая адекватность целей кредита, подчеркивает Юлия Столыпина. Немаловажными являются также перспективы с точки зрения состояния отрасли, к которой относится деятельность клиента, и жизнеспособность бизнес-модели в нынешних условиях.
- С типовым бизнесом бывают случаи, когда возникают сомнения. Например, идентичный вид деятельности зарабатывает, скажем, 100 тыс. рублей, а по данным, представленным клиентом, обратившимся за финансированием, его прибыль составляет 1 млн рублей. Необходимо оценивать риски своих инвестиций и быть всегда в первую очередь для себя уверенным, что проект, на который привлекаются средства, рентабелен, - подчеркнул Алексей Пастухов.
По разным оценкам банкиров, самыми простыми для экспертизы являются разные отрасли. Например, в банке «Открытие» наиболее простым видом деятельности с точки зрения андеррайтинга является сдача недвижимости в аренду, а в Примсоцбанке выделяют типовой бизнес, например торговлю. При этом эксперты подчеркивают: с видами деятельности, не попавшими в список «простых», работать не сложнее - просто больше времени тратится на анализ.
О дополнительных специалистах (т. е. внешних консультантах, не входящих в стандартный пул экспертных подразделений банка) уместно говорить при появлении в проекте нетипичных составляющих, требующих узкопрофильной экспертизы, рассказал Андрей Станишевский. Это может быть технический аудит (корректность и актуальность сложных сметных расчетов, определяющих объем финансирования), сюрвейерские организации при анализе ликвидности и стоимости крупных морских судов.
- Существует своя специфика при рассмотрении сделок клиентов рыбодобывающей, золотодобывающей отраслей, в сельском хозяйстве, строительстве, лесной и деревообрабатывающей промышленности, энергетики и металлургии, - отметила Юлия Столыпина. - Сбербанк работает с предприятиями всех отраслей, взвешивая риски с учетом макроэкономических прогнозов и перспектив развития бизнеса клиента. В целях проведения качественной экспертизы бизнеса в подразделениях андеррайтинга существует специализация экспертов по отдельным отраслям экономики.
Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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