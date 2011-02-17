Самый дорогой кабинет в мире продан с молотка

Самым дорогим антикварным кабинетом в мире, по сообщению журнала «Дом&Интерьер», остается проданный на торгах аукционного дома Christie’s в 2009 году кабинет эпохи Людовика XIV. Изготовленный Доменико КУЧЧИ и мастерами мануфактуры Гобеленов в середине XVII века и принадлежавший королю Швеции Карлу X Густаву, он украшен флорентийской мозаикой в технике «pietra dura», декоративными колоннами из гранита и окантован позолоченной бронзой. Этот один из десяти самых дорогих лотов аукциона был приобретен анонимным покупателем по телефону за $7,356,074.