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Расписание для якутской железной дороги
Укладка полотна железной дороги до Якутска(ст.Нижний Бестях) будет завершена к 30 октября, заявил генеральный директор корпорации «Трансстрой-Восток» Александр ДУДНИКОВ на совещании у председателя правительства Якутии Галины ДАНЧИКОВОЙ.
С начала строительства пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) уже уложено 370 км железнодорожного пути из 439 км, предусмотренных по проекту. До станции Нижний Бестях осталось уложить 69 км, отмечается в сообщении Управления пресс-службы президента и правительства РС(Я). Из 74 мостов, предусмотренных по проекту, сданы под укладку железнодорожного полотна 62, в работе находятся еще 10.
На станции Нижний Бестях в этом году будет продолжено строительство железнодорожного вокзала, начнутся работы по возведению грузового двора, депо для пассажирских поездов и маневровых локомотивов, пункта экипировки пассажирских поездов, устройства пути для отстоя путевой техники. Общий объем планируемых строительных работ на станции Нижний Бестях составит порядка 3,5 млрд рублей.
В 2011 году «Трансстрой-Восток» планирует также завершить строительство железнодорожных мостов на участке Томмот – Нижний Бестях через реки Тамма и Мыла и до 25 ноября 2011 года выполнить укладку станционных путей ст.Нижний Бестях. До 30 сентября будет выполнена балластировка главного пути на участке Томмот – Кердем, а до 15 октября – закончено строительство служебно-технических зданий на всех разъездах и станциях, кроме ст.Нижний Бестях.
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