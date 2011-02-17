«АЛРОСА» прикупила алмазов

Лицензии на россыпные месторождения якутских алмазов проданы на проведенных Роснедрами аукционах в ходе жесточайшей борьбы, передает «Российская газета». На аукционы были выставлены россыпные месторождения Эбелях и Гусинная, а также кимберлитовая трубка «Дальняя». Самая высокая стартовая цена, 382 млн рублей, была назначена за крупнейшую в мире россыпь Эбелях, расположенную в Анабарском районе Якутии. Но для того, чтобы выторговать лицензию, победителю пришлось предложить 1,604 млрд рублей – в ходе торгов было сделано 32 шага.

Еще более серьезная борьба развернулась за россыпь на речке Гусинная, окончательная стоимость которой определилась лишь на 51-м шаге аукциона. Но поскольку первоначальная цена была значительно ниже, победителю лицензия обошлась в 530,7 млн рублей.

Что касается лицензии на разработку коренного месторождения, трубки «Дальняя», за нее участники аукциона торговались недолго. При стартовой цене 163 млн рублей торги завершились на планке 196,5 млн.

Обладателем всех трех лицензий стала акционерная компания «АЛРОСА». Любопытно, что серьезную борьбу ей навязали алмазодобывающие предприятия, находящиеся с ней в различной степени родства. Все эти компании связывает одно обстоятельство: в той или иной мере в качестве их учредителя выступает правительство Якутии, а два участника торгов являются дочерними предприятиями алмазного монополиста.

Бескомпромиссная борьба за россыпи в первую очередь связана с тем, что россыпные месторождения алмазов по многим параметрам выгодно отличаются от коренных – кимберлитовых трубок. Кристаллы в них, как правило, значительно более высокого качества, а себестоимость добычи ниже на 25-50%.