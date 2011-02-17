«Транснефть» готова поделиться Козьмино

«Транснефть» не исключает обмена своего терминала «Козьмино» в Приморье на нефтепровод Ванкор-Пурпе компании «Роснефть». Как сообщил журналистам глава «Транснефти» Николай ТОКАРЕВ, такой обмен рассматривается, как один из вариантов перехода ванкорского нефтепровода в собственность «Транснефти», передает РИА Новости.

«Есть разные варианты – выкуп, прямой платеж, взаимозачет или обмен. Наш терминал в Козьмино тоже серьезен, тоже стоит денег, несоизмеримых с ванкорской трубой, и этот терминал заинтересовал «Роснефть» в качестве площадки для Приморского НПЗ в Находке», – сказал он.

«Мы могли бы взаимозачетом закрыть эту тему с доплатой небольших денег», – добавил глава «Транснефти». Вместе с тем он вновь указал, что, пока «Роснефть» не завершила всех строительных работ на нефтепроводе, говорить о сделке преждевременно.

«Мы предметно сегодня эту тему не обсуждаем, поскольку объект еще не готов и не принят на баланс «Роснефти», – отметил Токарев, не исключив, что обсуждения сделки юридически станут возможны в текущем году.