Полюс Золота на Чукотке

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве подписали губернатор Чукотского автономного округа Роман КОПИН и генеральный директор золотодобывающей компании Полюс Золото Евгений ИВАНОВ, сообщает пресс-служба правительства ЧАО.

Согласно сообщению ОАО «Полюс Золото», компания планирует провести геологическое изучение и разведку на приобретенных на аукционе в декабре 2010 г. площадях в Билибинском районе Чукотского АО.

Перспективные площади располагаются на сочленении Баимской металлогенической зоны и Охотско-Чукотского вулканического пояса, в районе с уже известными крупными золото-медно-порфировыми месторождениями, в частности с месторождением Песчанка.

Общая площадь принадлежащих компании лицензионных участков Бургахчан, Гусь, Эргунейский, расположенных на Западно-Бургахчанской, Центрально-Бургахчанской и Восточно-Бургахчанской площадях, составляет 1 847 квадратных километров.

В настоящее время добыча драгоценных металлов является основой экономики округа. По итогам 2010 года золотодобывающими предприятиями Чукотского АО было произведено 24,4 т золота и 218,2 т серебра. По объемам золотодобычи регион занял второе место в России.

Дальнейшие перспективы развития связаны с освоением новых рудных месторождений. В ближайшие два года на Чукотке планируется введение в эксплуатацию крупных месторождений золота и серебра Майское, Двойное и Кекура, что обеспечит стабильность в добыче благородных металлов и позволит округу остаться одним из лидеров в отрасли.