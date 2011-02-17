www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Авиакомпания «Якутия»

17 Февраля 2011, 13:31 | Дальний Восток

Расширение маршрутной сети, обновление воздушного парка, обеспечение роста производственных показателей, а также развитие информационных технологий – именно эти задачи, по словам генерального директора Ивана ПРОСТИТА, в прошлом году решал коллектив авиакомпании «Якутия».

В 2010 году компания открыла 12 новых маршрутов, в том числе Москва-Анадырь, Москва-Певек, Омск-Ганновер, Магадан-Харбин и ряд других. В этом планирует открыть дополнительно 9 новых направлений: Москва-Чита, Краснодар-Фергана, Иркутск-Мюнхен и т.д.

Обновление воздушного парка в 2010 году произошло за счет приобретения 5 новых судов. Всего в арсенале предприятия 26 воздушных судов класса Ту-154, Ан-24, Ан-140, Боинг-737-NG, Боинг-757-200. До 2015 года планируется нарастить количество воздушных судов до 37 единиц. По итогам 2010 года пассажирооборот авиакомпании составил 3.045 млн пкм., перевезено пассажиров – 908 тысяч человек, груза – 8327 тонн. В структуре перевозки пассажиров основную долю занимают межрегиональные линии.

Компания активно развивала он-лайн сервисы для пассажиров. По словам генерального директора, предоставление пассажирам возможности приобретения авиабилетов через Интернет в ближайшем будущем должно превратиться в «традиционный» способ, занимая львиную долю общего числа продаваемых билетов. Задача повышения уровня обслуживания будет решаться за счет внедрения он-лайн-регистрации, улучшения бортового питания, инвентаря, а также повышение квалификации персонала.

За счет пополнения воздушного парка численность персонала составит около 1.500 человек. По итогам 2010 года выручка компании составит 9 млрд 112 млн руб., – 119 % финансового итога 2009 года.

В 2011 году ОАО «Авиакомпания «Якутия» собирается поднять уровень пассажирооборота до 3.371 млн пкм., что на 110, 7 % выше показателя 2010 года. При этом уровень перевозки пассажиров увеличится до 1005.543 человек (110, 7 % к уровню 2010 года), перевозки груза – до 9.007 тонн. Чистая прибыль компании по итогам 2011 года составит 20 млн руб., что на 14, 3 млн руб. выше показателя 2010 года, сообщает Управление пресс-службы Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru