Расширение маршрутной сети, обновление воздушного парка, обеспечение роста производственных показателей, а также развитие информационных технологий – именно эти задачи, по словам генерального директора Ивана ПРОСТИТА, в прошлом году решал коллектив авиакомпании «Якутия».

В 2010 году компания открыла 12 новых маршрутов, в том числе Москва-Анадырь, Москва-Певек, Омск-Ганновер, Магадан-Харбин и ряд других. В этом планирует открыть дополнительно 9 новых направлений: Москва-Чита, Краснодар-Фергана, Иркутск-Мюнхен и т.д.

Обновление воздушного парка в 2010 году произошло за счет приобретения 5 новых судов. Всего в арсенале предприятия 26 воздушных судов класса Ту-154, Ан-24, Ан-140, Боинг-737-NG, Боинг-757-200. До 2015 года планируется нарастить количество воздушных судов до 37 единиц. По итогам 2010 года пассажирооборот авиакомпании составил 3.045 млн пкм., перевезено пассажиров – 908 тысяч человек, груза – 8327 тонн. В структуре перевозки пассажиров основную долю занимают межрегиональные линии.

Компания активно развивала он-лайн сервисы для пассажиров. По словам генерального директора, предоставление пассажирам возможности приобретения авиабилетов через Интернет в ближайшем будущем должно превратиться в «традиционный» способ, занимая львиную долю общего числа продаваемых билетов. Задача повышения уровня обслуживания будет решаться за счет внедрения он-лайн-регистрации, улучшения бортового питания, инвентаря, а также повышение квалификации персонала.

За счет пополнения воздушного парка численность персонала составит около 1.500 человек. По итогам 2010 года выручка компании составит 9 млрд 112 млн руб., – 119 % финансового итога 2009 года.

В 2011 году ОАО «Авиакомпания «Якутия» собирается поднять уровень пассажирооборота до 3.371 млн пкм., что на 110, 7 % выше показателя 2010 года. При этом уровень перевозки пассажиров увеличится до 1005.543 человек (110, 7 % к уровню 2010 года), перевозки груза – до 9.007 тонн. Чистая прибыль компании по итогам 2011 года составит 20 млн руб., что на 14, 3 млн руб. выше показателя 2010 года, сообщает Управление пресс-службы Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).