ВСТО: на год раньше срока

«Транснефть» планирует закончить строительство линейной части второй очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) в 2011 году и запустить нефтепровод на год раньше срока. Об этом заявил президент компании Николай ТОКАРЕВ, сообщает «Эксперт-Online».

По словам главы «Транснефти» (ТН), сейчас сварено 1200 км из 2046 км линейной части ВСТО-2. Параллельно ведутся работы по расширению первой очереди нефтепровода с 35 млн до 50 млн тонн в год, которые планируется завершить в 2012 году, синхронизировав их со сдачей ВСТО-2.