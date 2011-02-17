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Чукотский уголь привлек китайцев

17 Февраля 2011, 13:31 | Дальний Восток

Губернатор Чукотского автономного округа Роман КОПИН встретился с делегацией специалистов крупнейшей китайской угледобывающей корпорации «Шэньхуа» во главе с помощником генерального директора компании Се ЮЦЮАНЕМ. Основной темой разговора стало обсуждение перспектив разработки расположенного на Чукотке Беринговского каменноугольного бассейна.

В числе плюсов проекта специалисты «Шэньхуа» отметили благоприятное расположение месторождений на берегу незамерзающей части Берингова моря, позволяющее организовать экспорт угля в любые районы Дальнего Востока и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также большой ресурсный потенциал Беринговского бассейна.

По имеющимся оценкам ежегодный объем угледобычи при условии реализации проекта может достигнуть 12 млн тонн. Число занятых на добывающем предприятии и в смежных отраслях составит около 1 тыс. человек.Оценка общей стоимости освоения Беринговского каменноугольного бассейна была проведена в 2007 году и составляла на тот момент 34 млрд руб.

Вместе с тем одна из главных трудностей освоения Беринговского каменноугольного бассейна – отсутствие необходимой инфраструктуры. «Ключевой вопрос развития – строительство угольного терминала мощностью до 12 млн тонн в год и глубоководного порта, способного обеспечить круглогодичную работу месторождений. Также для обеспечения бесперебойной работы необходимо строительство других инфраструктурных объектов – автодороги и линии передач Анадырь – Беринговский», – отметил Роман Копин.

На данный момент общий ресурсный потенциал Беринговского каменноугольного бассейна оценивается в 4,5 млрд тонн каменного угля. Около 660 млн тонн из них составляют разведанные и поставленные на государственный баланс запасы месторождения Бухта Угольная. На других двух крупных месторождениях Беринговского кластера – Алькатваам и Амаам – интенсивные геологоразведочные работы ведутся с 2007 года. Результаты первых лет геологических изысканий подтверждают прогнозные оценки как размера залежей, так и качества углей.

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