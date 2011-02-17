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Необходимо работать над упрощением процедур
Программа поддержки предпринимательства Сахалинской области как никогда подкреплена финансовыми средствами. В рамках программы создан АУ «Фонд содействия развитию предпринимательства». Предприниматели получили возможность использовать их на развитие бизнеса, а также воспользоваться поручительством для получения кредита в банке.
Прошедший год показал, что еще необходимо работать над упрощением процедур и совершенствованием нормативной базы, так как на деле оказалось, что не все предприниматели могут воспользоваться поддержкой, предусмотренной программой. По мнению самих предпринимателей, трудности состоят в том, что для этого необходимо предоставить много документов, среди которых имеются такие, которые требуют затрат, и зачастую значительных. Например, независимая экспертиза залогового имущества. А суммы, которые выдаются, сравнительно небольшие. Предпринимателям, кто крепко стоит на ногах и которым нужны финансовые средства на дальнейшее развитие, необходимо значительно больше денег, чем выдает Фонд. А те, кому необходимы эти небольшие средства, не могут предоставить требуемые документы. Исходя из уже полученного опыта, в прошлом году внесены изменения в порядок выдачи кредитов: увеличена сумма кредитов, выделены приоритетные виды деятельности. Остается достаточно сложным механизм возмещения затрат на подключение к электроэнергии.
Если говорить об эффективности используемых денег, то уместно отметить, что необходимо отслеживать, как дальше развивается начинающий бизнес. Если этого не делать - об эффективности нужно забыть, и тогда можно будет сказать, что средства пропали даром. Необходимо сопровождать образовавшийся бизнес. А для этого требуется центр, который будет «доращивать» вновь созданный малый бизнес. Так, например, в городе Южно-Сахалинске принято решение о создании такого центра, в рамках муниципальной программы уже выделено помещение, но финансовой поддержки нет. В области работают другие программы поддержки, например в центре занятости, выделяются незначительные средства на обучение, переобучение и пр.
Хорошо было бы совместить некоторые пункты программ региональной и муниципальной для достижения одной цели. И польза для бизнеса будет большая. Иными словами, необходимо при разработке и принятии программ учитывать тот факт, что делаем одно общее дело, и, хотя бюджеты разные, все-таки предусмотреть заранее механизмы, которые помогут трансформировать пункты муниципальной программы в региональную на определенном этапе.
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