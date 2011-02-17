www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Необходимо работать над упрощением процедур

17 Февраля 2011, 13:31 | Дальний Восток

Программа поддержки предпринимательства Сахалинской области как никогда подкреплена финансовыми средствами. В рамках программы создан АУ «Фонд содействия развитию предпринимательства». Предприниматели получили возможность использовать их на развитие бизнеса, а также воспользоваться поручительством для получения кредита в банке.

Прошедший год показал, что еще необходимо работать над упрощением процедур и совершенствованием нормативной базы, так как на деле оказалось, что не все предприниматели могут воспользоваться поддержкой, предусмотренной программой. По мнению самих предпринимателей, трудности состоят в том, что для этого необходимо предоставить много документов, среди которых имеются такие, которые требуют затрат, и зачастую значительных. Например, независимая экспертиза залогового имущества. А суммы, которые выдаются, сравнительно небольшие. Предпринимателям, кто крепко стоит на ногах и которым нужны финансовые средства на дальнейшее развитие, необходимо значительно больше денег, чем выдает Фонд. А те, кому необходимы эти небольшие средства, не могут предоставить требуемые документы. Исходя из уже полученного опыта, в прошлом году внесены изменения в порядок выдачи кредитов: увеличена сумма кредитов, выделены приоритетные виды деятельности. Остается достаточно сложным механизм возмещения затрат на подключение к электроэнергии.

Если говорить об эффективности используемых денег, то уместно отметить, что необходимо отслеживать, как дальше развивается начинающий бизнес. Если этого не делать - об эффективности нужно забыть, и тогда можно будет сказать, что средства пропали даром. Необходимо сопровождать образовавшийся бизнес. А для этого требуется центр, который будет «доращивать» вновь созданный малый бизнес. Так, например, в городе Южно-Сахалинске принято решение о создании такого центра, в рамках муниципальной программы уже выделено помещение, но финансовой поддержки нет. В области работают другие программы поддержки, например в центре занятости, выделяются незначительные средства на обучение, переобучение и пр.

Хорошо было бы совместить некоторые пункты программ региональной и муниципальной для достижения одной цели. И польза для бизнеса будет большая. Иными словами, необходимо при разработке и принятии программ учитывать тот факт, что делаем одно общее дело, и, хотя бюджеты разные, все-таки предусмотреть заранее механизмы, которые помогут трансформировать пункты муниципальной программы в региональную на определенном этапе.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru